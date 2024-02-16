بتروبراس ومبادلة يعيدان التهيئة التشغيلية لمصفاة النفط

(MENAFN
- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) From the Newsroom
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ريو دي جانيرو – أفاد رئيس بتروبراس جان بول براتيس، من خلال منشور على صفحته على موقع X (تويتر سابقاً) بأن فريقي عمل الشركة والصندوق الاماراتي شركة مبادلة للاستثمار سيكثفون اعتباراً من الآن أعمالاً مشتركة بهدف إتمام إعادة التهيئة الجديدة للمكون المؤسسي والتشغيلي لمصفاة لاندولفو ألفيس، الواقعة في منطقة مارتاريبي في ولاية باييا. من الجدير بالذكر إنه تم خصخصة الشركة وبيعها لمبادلة.
كانت عملية بيع المصفاة قد تمت في عهد الرئيس جايير بولسونارو، من خلال استراتيجية سحب الاستثمارات من الشركة المملوكة للدولة. ومع تولي حكومة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا السلطة، أعربت بتروبراس عن نيتها إعادة شراء أصول التكرير لزيادة الإنتاج المحلي. وكان براتيس قد أكد في العام الماضي للإعلام بأن مبادلة قد قدمت دعوة رسمية لشركة بتروبراس للعودة للمصفاة وتولي عملية تشغيل بالشراكة مع مبادلة. كما سيتضمن هذا التعديل مشاركة بتروبراس في مشاريع الوقود الحيوي الخاصة بشركة مبادلة في البرازيل.
وفي الرسالة التي نشرت يوم الثلاثاء 13 شباط/فبراير، قال براتيس:“إن هذه الشراكة مع الشركة العربية قد تم التأسيس لها منذ بضعة أشهر بهدف استعادة تشغيل مصفاة Landulpho Alves من قبل بتروبراس البرازيلية، وفي نفس الوقت هناك قرار بأن نقوم معاً بتوسيع وتحسين مشاريع الوقود الحيوي الخاصة بالمجموعة الاماراتية في البرازيل. وأضاف براتيس أن هناك مزيداً من التفاصيل الجارية حالياً ولن يتم الافصاح عنها بداعي السرية حتى اتمام العملية.
وكان براتيس قد أفادَ بهذه المعلومات بعد خروجه من اجتماع في أبو ظبي برفقة نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة، وليد المقرب المهيري (الصورة أعلاه براتيس برفقة المهيري)، حيث إنهما يبحثان باستمرار ومنذ بداية العام الماضي استثمارات الصندوق في البرازيل. كما تحدث الجانبان حول سيناريوهات قطاعي النفط والغاز وتأثيرات التحول في الطاقة وتأثيرها على الشركات الحكومية التي تديرها عادة مشغلات هيدروكربونية.
وتتضمن المباحثات خطة لشراكات استراتيجية بين بتروبراس وشركات متجانسة بالإضافة للاستمرار في تنفيذ التوجيهات الحكومية في التقرب من البلدان التي تتكامل وتتآزر مع البرازيل. حيث أكد جان بول:” نقوم بإجراء الحوارات الصريحة والمباشرة وتشييد المشاريع الواعدة لبتروبراس والبرازيل.
معلومات من هيئة التحرير في وكالة الأنباء العربية البرازيلية ANBA
خبر صحفي
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