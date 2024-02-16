بتروبراس ومبادلة يعيدان التهيئة التشغيلية لمصفاة النفط

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))...

ريو دي جانيرو – أفاد رئيس بتروبراس جان بول براتيس، من خلال منشور على صفحته على موقع X (تويتر سابقاً) بأن فريقي عمل الشركة والصندوق الاماراتي شركة مبادلة للاستثمار سيكثفون اعتباراً من الآن أعمالاً مشتركة بهدف إتمام إعادة التهيئة الجديدة للمكون المؤسسي والتشغيلي لمصفاة لاندولفو ألفيس، الواقعة في منطقة مارتاريبي في ولاية باييا. من الجدير بالذكر إنه تم خصخصة الشركة وبيعها لمبادلة.

كانت عملية بيع المصفاة قد تمت في عهد الرئيس جايير بولسونارو، من خلال استراتيجية سحب الاستثمارات من الشركة المملوكة للدولة. ومع تولي حكومة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا السلطة، أعربت بتروبراس عن نيتها إعادة شراء أصول التكرير لزيادة الإنتاج المحلي. وكان براتيس قد أكد في العام الماضي للإعلام بأن مبادلة قد قدمت دعوة رسمية لشركة بتروبراس للعودة للمصفاة وتولي عملية تشغيل بالشراكة مع مبادلة. كما سيتضمن هذا التعديل مشاركة بتروبراس في مشاريع الوقود الحيوي الخاصة بشركة مبادلة في البرازيل.

وفي الرسالة التي نشرت يوم الثلاثاء 13 شباط/فبراير، قال براتيس:“إن هذه الشراكة مع الشركة العربية قد تم التأسيس لها منذ بضعة أشهر بهدف استعادة تشغيل مصفاة Landulpho Alves من قبل بتروبراس البرازيلية، وفي نفس الوقت هناك قرار بأن نقوم معاً بتوسيع وتحسين مشاريع الوقود الحيوي الخاصة بالمجموعة الاماراتية في البرازيل. وأضاف براتيس أن هناك مزيداً من التفاصيل الجارية حالياً ولن يتم الافصاح عنها بداعي السرية حتى اتمام العملية.

وكان براتيس قد أفادَ بهذه المعلومات بعد خروجه من اجتماع في أبو ظبي برفقة نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة، وليد المقرب المهيري (الصورة أعلاه براتيس برفقة المهيري)، حيث إنهما يبحثان باستمرار ومنذ بداية العام الماضي استثمارات الصندوق في البرازيل. كما تحدث الجانبان حول سيناريوهات قطاعي النفط والغاز وتأثيرات التحول في الطاقة وتأثيرها على الشركات الحكومية التي تديرها عادة مشغلات هيدروكربونية.

وتتضمن المباحثات خطة لشراكات استراتيجية بين بتروبراس وشركات متجانسة بالإضافة للاستمرار في تنفيذ التوجيهات الحكومية في التقرب من البلدان التي تتكامل وتتآزر مع البرازيل. حيث أكد جان بول:” نقوم بإجراء الحوارات الصريحة والمباشرة وتشييد المشاريع الواعدة لبتروبراس والبرازيل.

معلومات من هيئة التحرير في وكالة الأنباء العربية البرازيلية ANBA









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