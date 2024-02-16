الرئيس البرازيلي يعلن عن اتفاقيات خلال زيارته الرسمية لمصر

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))...

ساو باولو – أعلن كل من الرئيسين البرازيلي لويز ايناسيو لولا دا سيلفا، والمصري عبد الفتاح السيسي يوم الخميس 15 شباط/فبراير في القاهرة عن ابرام اتفاقيات في قطاعي الزراعة والتعاون التقني. وكان الرئيس لولا قد بحث خلال زيارته الرسمية إلى مصر مع الرئيس السيسي التشكيل الحالي لمجلس الامن الدولي التابع للأمم المتحدة، وعاد لانتقاد اسرائيل بسبب طريقة إدارتها للنزاع في قطاع غزة (في الصورة أعلاه مصافحة بين الرئيسين).

لولا وأبو الغيط: خطاب ووعد بزيادة التحويلات إلى وكالة UNRWA

من ضمن الاتفاقيات اللواتي أعلن عنها لولا والسيسي، بروتوكول صحي يهدف إلى تسهيل الصادرات البرازيلية من لحوم الأبقار والخنزير والدجاج.“بروتوكول معادلة نظام فحص اللحوم” والمعروف باسم“Pre- Listing”.

ووفقاً للمعلومات التي نشرتها رئاسة الجمهورية البرازيلية، فإن هذا البروتوكول يسهل ويسرع من قدرة أي وحدة انتاجية على التصدير. ففي الماضي كان من الضروري أن تشهد المحطات (المسالخ) المنتجة زيارة للسلطات المصرية المختصة من أجل تمكينها، لكن بعد التوقيع على هذا البروتوكول، فإن المسالخ المصادق عليها من قبل البرازيل ستصبح موافق عليها أوتوماتيكياً وتلقائياً من قبل الحكومة المصرية، والتي بدورها يمكنها إرسال جهات مختصة صحية إلى البرازيل في أي وقت من الأوقات من أجل التأكد من الالتزام بمتطلباتها واشتراطاتها الصحية.

أما مذكرة التفاهم التي وقعها كل من وزيرة العلوم والتكنولوجيا والابتكار البرازيلية، لسويانا سانتوس، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري، في سياق هذه الزيارة، فتهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي التقني والعلمي وتحفيز التعاون بين الشركات والجامعات والمعاهد والمشاريع البحثية المشتركة وتنمية الابتكار والندوات وتبادل الخبرات.

الرئيس البرازيلي يزور مقر جامعة الدول العربية

وفي خطابه في مقر جامعة الدول العربية، قال لولا إن البرازيل ستقوم بتحويلات جديدة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين – UNRWA. كما طالب جميع الدول بزيادة مساهماتها في الـ UNRWA. حيث قال:“في اللحظة التي يحتاج بها الشعب الفلسطيني للدعم الأكبر، تقرر الدول الغنية قطع المساعدة الانسانية”، مشيراً إلى إعلان عدة دول عن قطع التحويلات بسبب شكاوى على موظفين من الـ UNRWA.

وكان لولا في وقت سابق قد انتقد تشكيلة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي تشكله كل من الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة، اللواتي يتمتعن بحق النقض – الفيتو، على أي قرار يتم تبنيه في هذا المجلس. وقال إن المجلس بحاجة لمزيد من الدول، وكذلك لجيوسياسة جديدة في الأمم المتحدة. وعاد لانتقاد إسرائيل بسبب ما تقوم به في الأراضي الفلسطينية.

لولا وجانجا يزوران أهرامات الجيزة

وفي زيارته لمقر جامعة الدول العربية، اجتمع لولا مع الأمين العام للجامعة، أحمد أبو الغيط. كما شهدت هذه الزيارة إلى مصر احتفال البلدان بمرور 100 عام على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما. وإلى جانب زيارة الجامعة العربية ولقاء الرئيس السيسي، زار الرئيس لولا والسيدة الأولى جانجا دا سيلفا، أهرامات الجيزة وأبو الهول والمتحف المصري الكبير. ويتابع الرئيس رحلته حيث يصل إلى إثيوبيا ليشارك كضيف في الجلسة العادية الـ 37 للجمعية العامة للاتحاد الافريقي.

ريكاردو ستوكرت/رئاسة الجمهورية النشر/جامعة الدول العربية نشر/ جامعة الدول العربية ريكاردو ستوكرت/ رئاسة الجمهورية