ضبط توقيت سوق الأسهم محاولة ظاهرها الربح وباطنها الخسارة

MENAFN - Al-Anbaa) الكساد الكبير، فقاعة دوت كوم، الأزمة المالية العالمية، بريكست، بعض الكوارث مثل محطة فوكوشيما النووية اليابانية بعد زلزال 2011، كثيرًا ما يضرب المثل بهذه الأحداث كنقاط تحول لسوق الأسهم، حيث تسببت في هبوطه حول العالم بنسب متفاوتة ليتم تحليل سوق الأسهم بمنطق "ما قبل الأزمة" و"ما بعد الأزمة".

وعلى الرغم من أن غالبية هذه التواريخ تسببت في خسائر كبيرة لغالبية المتداولين حول العالم، فإن بعضهم نجح في الاستفادة من ورائها بتوقع انقلابات السوق، أو بالتحسب لتعافيه، ولكن بعضهم بالغ في استراتيجية "توقيت السوق" مما أدى لتحول الأرباح في بعض الأحيان إلى خسائر.

نجاح ولكن؟

توقيت السوق استراتيجية يقوم من خلالها المستثمرون بشراء وبيع الأسهم بناءً على تغيرات الأسعار المتوقعة، وبالتالي إذا كان بإمكان المستثمرين التنبؤ بموعد صعود السوق وهبوطه، فيمكنهم إجراء صفقات لتحويل حركة السوق إلى ربح، وبالتالي تزدهر بشكل أكبر أوقات الأزمات.

رغم أن هذه الإستراتيجية قد تبدو فعّالة من الناحية النظرية، فإنه يكاد يكون من المستحيل عمليًا أن تنجح بشكل ثابت، لذا وعلى الرغم من أن هناك بعض المستثمرين الذين نجحوا بالفعل في إحراز النجاح من حين لآخر، إلا أن تحقيق أرباح كبيرة من هذه الإستراتيجية هو أمر بعيد المنال بالنسبة لمعظم الناس.

على سبيل المثال اكتسب "جوليان روبرتسون"، الرجل المسؤول عن صندوق التحوط "تايجر مانجمنت"، سمعة واسعة في أواخر التسعينيات بسبب "تحويل" رأس مال قدره 8 ملايين دولار فقط، جمعه من الأصدقاء والمعارف عام 1980، إلى أكثر من 18 مليار دولار في عام 1998، واشتهر بأنه شخص يعرف السوق جيدًا ومن هؤلاء الذين اعتادوا "التغلب عليه".

ويقول "روبرتسون" إن استراتيجيته بسيطة: الحفاظ على الهدوء، والاستثمار في الأسهم المقومة بأقل من قيمتها وبيع الأسهم ذات القيمة الزائدة، وعلى الرغم من أن الاستراتيجية تبدو سهلة نظريًا، لكنها عسيرة في التطبيق وقد سمحت للصندوق بإدارة ما يقرب من 21 مليار دولار في قمة أدائه.

المكاسب تنقلب خسائر



واكتسب "روبرتسون" سمعته إبان فقاعة "دوت كوم" وذلك من خلال القيام بعكس ما يفعله الجمهور تمامًا، فبدلاً من المشاركة فيما بدا أنه العصر المالي الجديد، قرر بيع عدد كبير من الأسهم التي يعتبرها الصندوق مبالغًا في تقدير قيمتها على المكشوف وفقا لاستراتيجيته بالتخلص من تلك الأسهم التكنولوجية، ومع انخفاض السوق حقق أرباحًا تراوحت بين 5-7 مليارات وفقًا للتقديرات.

وكان هذا ذكاءً من "روبرتسون" في "توقيت السوق" بمعنى تحديد النقطة التي سيحدث فيها انعكاس بين الصعود والهبوط أو العكس، ولكن الرجل نفسه خسر بسبب محاولاته في هذا الصدد لاحقًا، حيث خسر رؤوس أموال بسبب محاولاته اللاحقة لضبط توقيت السوق والبيع على المكشوف.



فأصول الشركة انخفضت بسبب عدد من محاولات البيع على المكشوف في السوق رهانًا على اغتنام "النقطة الصحيحة"، وعلى ذلك تراجعت أصول الصندوق من 21 مليار دولار إلى 6.5 مليار دولار بعد تكبد الكثير من المستثمرين خسائر ضخمة حتى اضطر "روبرتسون" لإغلاق الصندوق عام 2000.



وعلى الرغم من خسارته هذه إلا أن "روبرتسون" عاد للسوق مجددًا ولكن بما وصفه نهج "أقل تطرفًا" واستخدم فيه ثروته الشخصية وحاز على عائد 403% بين 2000-2008 وذلك بدعم استراتيجيته المعتمدة على التخلص من الأسهم التي يرى أنه مبالغ في قيمتها، وشراء تلك التي يراها مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية.



ويقول "روبرتسون" إنه بعد خسائره الكبيرة قرر اتخاذ نهج أكثر عقلانية بأن يبيع الأسهم التي يرى أنها ستنخفض أو ستفقد قيمتها، دون الانتظار حتى آخر لحظة ليقوم بذلك، معتبرًا أن بعض الخسائر المقبولة والمحدودة نتيجة لعدم الانتظار لـ"نقاط الانعكاس" لمنحنى السوق أفضل كثيرًا من الخسائر المحتملة، وأحيانا المتحققة نتيجة لانتظار لحظة الارتفاع الأخيرة لبيع الأسهم، أو أعلى نسبة انخفاض للشراء.



تجربة "جرانثام"



"جيرمي جرانثام" يعد أحد أكثر الأسماء احترامًا في "وول ستريت" في ظل ما حققه من توقعات صائبة للعديد من الأزمات وتحقيقه للمليارات منها، وعلى رأسها فقاعة "دوت كوم" وأزمة الأسواق الآسيوية، لكن وعلى الرغم من ذلك فإنه عانى خسارة قياسية بسبب محاولته ضبط توقيت السوق أيضا.



ففي عام 2010 توقع " جرانثام" تعثر التعافي في الأسواق العالمية بسبب تشككه في احتمال حدوث عمليات "إفلاس كبيرة" لشركات ضخمة في السوق الأمريكي، دون أن ينتبه لنقطتين جوهريتين، الأولى أن الحكومات لن تسمح بأزمة مالية عالمية جديدة تلي أزمة 2008 وستقوم بعمليات إنقاذ حتمًا لمنع إفلاس كيانات جديدة، ثانيا أن عمليات التدقيق التي تلت الأزمة المالية العالمية جعلت من الصعب وقتها حدوث انهيار كامل كبير للشركات.



وخسر "جرانثام" قرابة 25 مليار دولار في عام 2010، موزعة على أكثر من عملية بيع على المكشوف خلال العام، ليعود عن نهجه بمحاولة تعظيم الربحية من خلال توقيت السوق ويعود إلى نهجه الاستثماري الأول الأكثر استقرارًا واستمرارًا لوقت طويل.



ويشير "جرانثام" إلى أنه توقف بعد خسائره في 2010 عن محاولة توقيت السوق تمامًا وعاد ليصب جل اهتمامه على تقييم مستقبل الشركات والأعمال والقطاعات، معتبرًا أن الاستمرار في تلك المحاولات جهد ضائع نتيجته خسارة الوقت والأموال.



إغراء الأرباح



من عام 1991 إلى عام 2005 كانت شركة "ليج ماسيون" من بين أشهر الشركات في السوق الأمريكي، لأنها كانت قادرة طيلة هذه السنوات في التفوق على متوسط الأرباح الذي حققه مؤشر "ستاندر أند بورز 500" في كل عام بما جعلها شركة جديرة بالانتباه.



وكان من بين أشهر المديرين ذوي المساهمة اللافتة في هذا الأمر "بيل ميللر" الذي اعتمد على محفظة استثمارية بها 80% تقريبا استثمار قليل المخاطر في أسهم توزع الأرباح أو السندات أو العقارات، و20% موزعة بين أسهم متوسطة أو عالية المخاطر بما في ذلك عمليات "توقيت السوق".



وبدأ النجاح المتصل الذي حققته الشركة لأعوام طويلة يغري "ميللر" بمحاولة زيادة هامش الأرباح بنسبة كبيرة من خلال التوسع التدريجي في محاولة "ضبط توقيت السوق"، وتدريجيًا بدأت الشركة تنقلب من التفوق على السوق إلى تحقيق أرباح دونه في 2006، قبل أن تلحق بها الخسائر.



وبعدما كان المراقبون يقيمون قيمة "ليج ماسيون" بقيم مختلفة لكنها بمئات المليارات في 2005، تم بيع الشركة لأحد شركات الاستثمارات الأمريكية لمبلغ لم يتجاوز 5 مليارات دولار عام 2020، بعد سنوات طويلة من الخيبات بسبب نهج "ميللر" ومن خلفوه في إدارة الشركة واستثماراتها.



وأجرت مجموعة "دابلار" للأبحاث دراسة حول تأثير محاولات توقيت السوق على الأرباح، واكتشفت أنه في الوقت الذي حقق فيه مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" 9.5% حقق المتداول العادي 4.1%، لم يفلح المتداول الذي يعتمد استراتيجية "التوقيت" إلا في تحقيق المكاسب بنسبة 1 إلى 36 من المتداول العادي وليس المتميز.



وتتسق هذه النتيجة مع كافة التقارير والدراسات التي تشير إلى أن 98-99% من المضاربين لا يحققون الأرباح، وذلك لأن توقيت السوق غالبا ما يسعى لاستغلال اضطرابات قصيرة المدى، وهذا يعني أنه ليس هناك خطة استثمارية ثابتة ناجعة ومتصلة على المدى الطويل.



وبشكل عام يمكن جمع مخاطر توقيت السوق في النقاط التالية:

صعوبة التنبؤ: من الصعب جدًا التنبؤ بدقة بتحركات السوق، خاصة على المدى القصير.

التأثير النفسي: يمكن أن تؤدي المشاعر مثل الخوف والطمع إلى اتخاذ قرارات خاطئة.

تكلفة الفرصة: قد يفوتك فرص الاستثمار الجيدة إذا كنت تنتظر توقيتًا مثاليًا للشراء.

التكاليف الإضافية: قد تتضمن استراتيجيات توقيت السوق تكاليف إضافية مثل رسوم المعاملات.



كيف تتجنب خسائر توقيت السوق:

استثمر على المدى الطويل: ركز على أهدافك المالية طويلة المدى ولا تحاول توقيت السوق على المدى القصير.

تنويع محفظتك: استثمر في مجموعة متنوعة من الأصول لتقليل المخاطر.

استشر مستشارًا ماليًا: تحدث إلى مستشار مالي للحصول على مساعدة في تطوير خطة استثمارية تناسب احتياجاتك.

ونتذكر هنا التحذير الشهير الذي وضعه كتاب "الثيران تربح والدببة تربح والخنازير يتم ذبحها"، فالعنوان نفسه يشكل تحذيرًا من الطمع بوصفه طريقة مؤكدة للخسارة في السوق، ولا شك أن محاولة توقيت السوق "بدقة" هي محاولة لتعظيم المكاسب بما يفوق قدرة المتداول على "التقدير الصحيح" للأمور .