كم تربح كبرى الشركات التكنولوجية في الثانية الواحدة؟

MENAFN - Al-Anbaa) تعافت كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية بما يشمل "مايكروسوفت" خلال عام 2023 بعد تراجع الأرباح والمبيعات خاصة في النصف الثاني من 2022، مع إجرائها عمليات إعادة هيكلة مكثفة أدت إلى فقدان آلاف الوظائف.

ومن أجل توضيح ضخامة أرباح تلك الشركات، قسمتها "ستاستيا" إلى نطاق زمني قصير للغاية وهو صافي الدخل في الثانية الواحدة بناءً على حسابات لفترة اثني عشر شهرًا حتى الثلاثين من سبتمبر 2023.

وجاءت صانعة الآيفون في الصدارة من حيث صافي الدخل في الثانية الواحدة الذي بلغ 3074 دولارًا، بناءً على صافي الربح في الفترة من أكتوبر 2022 وحتى سبتمبر 2023.

أما عن شركة البرمجيات "مايكروسوفت" فبلغ ربحها في الثانية الواحدة 2443 دولارًا، وجاءت بعدها الشركة الأم لـ "جوجل".

تجدر الإشارة هنا إلى أن متوسط دخل الأسرة في الولايات المتحدة بلغ حوالي 75 ألف دولار في عام 2022، منخفضًا 2.3% على أساس سنوي، حسب بيانات مكتب الإحصاء.

أي إن "آبل" تستطيع خلال أقل من نصف دقيقة فقط تحقيق ما تجنيه الأسرة الأمريكية في المتوسط خلال عام كامل.