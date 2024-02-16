مايكروسوفت تستثمر 3 5 مليار دولار في ألمانيا وخصوصا في مجال الذكاء الاصطناعي

MENAFN - Al-Anbaa) أعلنت شركة تكنولوجيا المعلومات الأميركية العملاقة مايكروسوفت، الخميس، عن استثمار بقيمة 3.5 مليار دولار في ألمانيا بحلول نهاية سنة 2025 يتركّز على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا السحابية (الحوسبة مِن بُعد).

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة مايكروسوفت براد سميث خلال مؤتمر صحافي في برلين، أن الهدف هو "مضاعفة قدرات البنية التحتية" للشركة "في ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات" في ألمانيا.

ويشمل هذا الاستثمار "مضاعفة" قدرات مراكز البيانات التابعة للمجموعة في منطقة فرانكفورت (غرب ألمانيا) وإنشاء "بنية تحتية جديدة" في منطقة شمال الراين-ڤستفالن (غرباً أيضاً).

وأضاف سميث أنه "أكبر استثمار" للمجموعة "منذ أربعين عاماً"، أي منذ بدء عملها في ألمانيا.

ورحب المستشار أولاف شولتس الذي كان حاضرا أيضا في المؤتمر الصحافي الخميس "بالأخبار الجيدة جدا لمكانة ألمانيا الاقتصادية".

وأضاف أن "مثل هذه المشاريع تظهر مدى جاذبية ألمانيا للمستثمرين".

وستستثمر المجموعة الأميركية أيضاً في تدريب "أكثر من 1.2 مليون شخص" في هذه المجالات، وتمويل البنية التحتية الازمة لتوفير الطاقة لمنشآتها.

وحققت مايكروسوفت بفضل استثماراتها الكبيرة في شركة "أوبن إيه آي" التي ابتكرت "تشات جي بي تي" انطلاقة قوية في مجال الذكاء الاصطناعي الذي باتت الشركات والدول تتسابق عليه.