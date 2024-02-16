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تباين أسعار النفط بفعل توقعات للطلب

2/16/2024 2:08:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تباينت أسعار النفط اليوم الجمعة، مع تقييم المستثمرين لتوقعات بتباطؤ الطلب وبيانات ضعيفة لمبيعات التجزئة الأميركية أنعشت الآمال حيال خفض أسعار الفائدة الأميركية.

وبحلول الساعة 01:31 بتوقيت غرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا بما يعادل 0.1% إلى 82.75 دولار للبرميل. بينما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي سنتا واحدا إلى 78.04 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان القياسيان أكثر من 1% أمس الخميس إذ عزز انخفاض أكبر من المتوقع في مبيعات التجزئة الأميركية الآمال بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيبدأ خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، وهو ما قد يكون إيجابيا للطلب على النفط.

وأظهر تقرير لوزارة التجارة الأميركية أمس الخميس أن مبيعات التجزئة هبطت 0.8% الشهر الماضي، وهو أكبر انخفاض منذ فبراير/شباط 2023. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض مبيعات التجزئة 0.1% فقط.

وقال هيرويوكي كيكوكاوا رئيس شركة إن.إس تريدنج، وهي وحدة تابعة لنيسان سيكيوريتيز، إن الآمال بخفض أسعار الفائدة الأميركية قدمت الدعم أمس الخميس، لكن المستثمرين يقيمون الوضع قبل العطلة الطويلة في الولايات المتحدة، مشيرا إلى العطلة هناك يوم الاثنين المقبل.

وأضاف "مع مراقبة اتجاهات أسعار الفائدة عن كثب، سيواصل المستثمرون تقييم ما إذا كانت المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط ستمتد إلى سلاسل توريد النفط الخام"، متوقعا أن يتم تداول خام غرب تكساس الوسيط في نطاق 70 إلى 80 دولارا لفترة من الوقت.

ومما يضغط على معنويات السوق قول وكالة الطاقة الدولية أمس الخميس إن نمو الطلب العالمي على النفط يفقد زخمه مع تقليص توقعاتها للنمو لعام 2024، في تناقض حاد مع توقعات أوبك.

وذكر التقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية أنها تتوقع نمو الطلب العالمي على النفط 1.22 مليون برميل يوميا هذا العام، بانخفاض طفيف عن تقديرات الشهر الماضي. بينما تمسكت أوبك يوم الثلاثاء بتوقعات أعلى للنمو عند 2.25 مليون برميل يوميا.


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