نصر الله يهدد إسرائيل من جديد ويكشف قدرته على الرد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله ردا على تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي إن لدينا قدرة صاروخية دقيقة تجعل يدنا تصل حتى إيلات.



وأضاف في كلمة له اليوم الجمعة "نحن في قلب معركة حقيقية في جبهة تمتد أكثر من 100 كم وارتقاء شهداء من المقاومة جزء من المعركة."



وأشار إلى ان العدو الإسرائيلي سيدفع ثمن سفك دماء المدنيين دماء وسنترك الأمر للميدان.



ونوه أن المجاهدين والشرفاء لم يضعفوا ولم يتراجعوا ولم يشكوا في صحة طريقهم وأهدافهم وخياراتهم وواصلوا الطريق.



وتابع " العدوان على النبطية والصوانة تطور يجب التوقف عنده لأنه استهدف المدنيين وأدى لاستشهاد عدد كبير منهم."



واكد ان كل من في ساحات محور الجهاد والمقاومة يقدم التضحيات على طريق القدس.

