حماس: عملية أسدود هي رد طبيعي على جرائم الاحتلال والمستوطنين

وقالت حماس في تصريحٍ: "إنّ العملية الفدائية التي تم تنفيذها في ما يسمى "كريات ملاخي"، هي رد طبيعي على حرب الإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال المجرم ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، واستمرار جرائمه وجرائم المستوطنين الإرهابيين في الضفة والقدس"

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