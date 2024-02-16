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حماس: عملية أسدود هي رد طبيعي على جرائم الاحتلال والمستوطنين

2/16/2024 10:09:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكدت حركة المقاومة الإسلاميّة (حماس)، يوم الجمعة، أنّ العملية الفدائية التي تم تنفيذها في مستوطنة "كريات ملاخي" بأسدود المحتلّة هي ردّ طبيعي على استمرار جرائم الاحتلال المجرم ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وجرائم المستوطنين في الضفة الغربية والقدس .


وقالت حماس في تصريحٍ: "إنّ العملية الفدائية التي تم تنفيذها في ما يسمى "كريات ملاخي"، هي رد طبيعي على حرب الإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال المجرم ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، واستمرار جرائمه وجرائم المستوطنين الإرهابيين في الضفة والقدس"


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