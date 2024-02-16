انطلاقة قوية لمنافسات البطولة الآسيوية للتزلج على الماء بأبوظبي

انطلقت اليوم الجمعة منافسات الجولة الأولى من بطولة "آسيا للويكفست للتزلج على الماء" في العاصمة أبوظبي، تحت رعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، على أن تختتم منافستها الأحد المقبل.

وتقام البطولة بمشاركة أكثر من 120 متسابقاً يمثلون 20 دولة، في تحدٍ قوي على ألقاب 14 فئة، وتقام منافستها على مياه كاسر الأمواج في أبوظبي، بتنظيم من نادي أبوظبي للرياضات البحرية.

ويعد رقم المشاركة الحالي، هو الأكثر منذ استضافة النادي لبطولة العالم للتزلج على الماء عام 2019.

وانطلقت فعاليات البطولة مع الإجراءات الفنية الخاصة بالتسجيل والتدريبات الحرة للمتسابقين، والمنافسات التأهيلية للفئات المختلفة.

وتعد منافسات التزلج على الماء من البطولات الاستعراضية، وتعتمد على قيام المتسابق بعدد من الحركات الاستعراضية على لوح التزلج مع وجود لجنة تحكيمية للإشراف على منح النقاط، وتحديد الفائزين في كل المنافسات.

ورحب ناصر الظاهري رئيس قسم السباقات الحديثة في نادي أبوظبي للرياضات البحرية بالوفود المشاركة في البطولة والمتسابقين الذي يخوضون تحديات الفئات المختلفة بقوة لافتة في البطولة.

وقال :" منافسات التزلج على الماء من الرياضات الحديثة، ولها أهميتها ضمن أجندة النادي الذي يوفر لها كل مقومات النجاح. والإقبال الكبير على المشاركة يعكس السمعة العالمية التي تحظى بها الإمارات، في تنظيم الأنشطة والفعاليات والبطولات بمختلف مستوياتها".

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