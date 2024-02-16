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مقتل إسرائيليين وإصابة آخرين بإطلاق نار جنوبي إسرائيل

2/16/2024 10:00:20 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن الاسعاف الإسرائيلي، اليوم، مقتل شخصين جنوبي إسرائيل من جراء هجوم يُعتقد أنه إرهابي، حسبما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.

وأوضح، في تقرير أولي، أن ستة أشخاص أصيبوا، منهم رجل (20 عاماً) في حالة حرجة، وثلاثة آخرين أصيبوا بجروح خطرة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها تشتبه في أن الهجوم «إرهابي»، مشيرةً إلى أن منفذ الهجوم يُعتقد أنه أطلق النار على محطة للحافلات جنوبي البلاد قبل أن يتم تحييده من جانب مدنيين.

وقالت الشرطة إن قوات الأمن تواصل تمشيط المنطقة بحثاً عن مشتبه بهم آخرين محتملين.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الإرهابي من سكان شعفاط شرقي القدس، ويحمل إقامة إسرائيلية، بحسب صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني.

من جانبه، قال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو: «يذكّرنا هذا الهجوم بأن البلاد كلها هي جبهة، وأن القتلة، الذين لا يأتون من غزة فقط، يريدون قتلنا جميعاً».

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