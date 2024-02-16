بلدية دبي تُطلق فعالية «سوق حتا» لدعم التجار وأصحاب المشاريع الصغيرة

انطلقت فعالية "سوق حتا"، التي تُنظمها بلدية دبي أيام الجمعة، والسبت، والأحد من كل أسبوع وحتى 3 مارس المقبل بهدف دعم التجار وأصحاب المشاريع الصغيرة.

وتُعدّ الفعالية إحدى المبادرات التي اعتمدتها اللجنة العليا للإشراف على تطوير منطقة حتا ضمن إطار "الخطة الشاملة لتطوير حتا"، للارتقاء بجَودة حياة سكان المنطقة وضمان تجارب فريدة لزوارها، إضافةً إلى كون السوق خطوةً داعمة لتعزيز الجانب الاستثماري والاقتصادي والسياحي.

ويستهدف السوق دعم التجّار وأصحاب المشاريع الصغيرة، وتشجيعهم على عرض منتجاتهم الزراعية والتجارية والحرفية المنزلية المحلية التي تعكس غنى منطقة حتا التراثي والثقافي والاجتماعي، فضلاً عن تعزيز مكانة السوق وزيادة استقطاب الزوار والسياح إلى منطقة حتا بما يعزز من جاذبيتها كوجهة سياحية فريدة.

وأكد محمد فريدوني، مدير إدارة الأسواق في بلدية دبي، حرص البلدية على تعزيز جاذبية وممكّنات منطقة حتّا عبر تنمية الفرص الاقتصادية والتجارية والسياحية المحلية، والارتقاء بمستوى الخدمات فيها، بما يتماشى مع مستهدفات "الخطة الشاملة لتطوير حتّا"، الرامية إلى تطوير المنطقة وتنفيذ المشاريع والمبادرات الاقتصادية والتنموية المتنوعة، وتوفير الفرص الاستثمارية فيها، ودعم المشاريع الوطنية المحلية لأهالي المنطقة، بما يدعم تنشيط السياحة.

وأضاف فريدوني، أن الفعالية تمثل خطوة هامة لتفعيل سوق حتا الجديد خاصة بعد تجهيزه بكافة المرافق والخدمات وإضافة فئات جديدة للمتاجر لتقدم مختلف الأنشطة التجارية، وذلك في إطار جهود بلدية دبي وعملها على تسخير كافة إمكانياتها ومواردها لتوفير وتطوير المواقع الترفيهية والسياحية الجاذبة في منطقة حتّا، وتوفير مرافق جاذبة ومتكاملة تجعل دبي أكثر جاذبية وجَودة للحياة.

ويدمج السوق ما بين الطابع العصري والمعماري الحديث مع العمارة التقليدية في حتا، كما يوفر فرصةً للاستمتاع بجولةٍ ترفيهية وتسويقية وقضاء أوقات ممتعة في منطقة تتميز بطبيعتها الجبلية المميزة، حيث سيضم السوق 10 منصات لعرض المنتجات المحلية المتنوعة التي تشتهر بها منطقة حتا، إضافةً إلى توفر منصات لتسويق وعرض المشاريع المنزلية والحرفية التي يبرع بها سكان المنطقة.

كما سيضم السوق 5 منصات لعرض منتجات المزارعين في حتا، منها منتجات العسل والتمور، والخضار والفواكه، كما سيتوفر في السوق عدد من الفعاليات والبرامج الترفيهية المصاحبة مثل؛ ورش عمل للأطفال في مجال الحرف والفنون، وعروض ترفيهية متنوعة، إضافةً إلى 4 منصات بيع تجارية للأطعمة والمشروبات والقهوة.





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