ما علاقة الصلع عند الرجال بسرطان البروستاتا؟

الصلع أمر شائع عند الرجال، وفي معظم الحالات، يمكن أن يحدث في وقت أبكر من المعتاد – وغالباً ما يلقي الأطباء باللوم في ذلك على هرمون التستوستيرون وهو الهرمون المسؤول عن كتلة العضلات والعظام القوية والصوت الخشن لدى الرجال، كما أنه يحفز إنتاج خلايا الدم الحمراء عن طريق نخاع العظام، وهو هرمون رئيسي، وغالباً ما يُساء فهمه لدوره في التأثير على سلوك الذكور، ولكن وفقاً لخبراء الصحة في جامعة هارفارد، فإن هذا الهرمون يؤثر أيضاً على خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

دور هرمون التستوستيرون في صحة الرجل

في حين أن هرمون التستوستيرون يعمل مباشرة على العديد من الأنسجة، فإن بعض آثاره غير مرغوب فيها، على سبيل المثال، عندما يتحول الهرمون إلى ثنائي هيدروتستوستيرون (DHT)، وهو أندروجين آخر، فإنه يؤثر سلباً على الجلد وبصيلات الشعر ما يؤدي إلى ظهور حب الشباب وشعر الصدر بالإضافة إلى الصلع ويحفز نفس الهرمون أيضاً نمو خلايا البروستاتا، ولكن ليس بطريقة صحية لدى كبار السن من الرجال، وفقا لموقع news9live.

لا يؤدي DHT إلى تساقط الشعر فحسب، بل يؤدي أيضاً إلى نمو خلايا البروستاتا. وهذا، وفقا لعلماء في أستراليا، يمكن أن يكون مرتبطا بخطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

قام الباحثون بدراسة على 1446 رجلاً تم تشخيص إصابتهم في وقت سابق بسرطان البروستاتا المعتدل إلى العالي الدرجة قبل بلوغهم سن السبعين، وتمت مقارنة ذلك بـ1390 رجلاً من نفس العمر لم يصابوا بالسرطان مطلقاً.

ونظر الباحثون إلى فروة رأس كل رجل وباستخدام الأساليب الإحصائية، تبين أن هناك صلة بين سرطان البروستاتا وتساقط الشعر، ووجدوا أن الرجال الذين لديهم بقع صلعاء في أعلى الرأس كانوا أكثر عرضة بمعدل مرة ونصف للإصابة بسرطان البروستاتا مقارنة بالأشخاص الذين ليس لديهم بقع صلعاء. وكان المؤشر على الإصابة أقوى بشكل خاص لدى الرجال الذين تم تشخيص إصابتهم بسرطان البروستاتا عالي الدرجة في سن 60-69 عاماً.

اكتشفت دراسة بجامعة هارفارد أن الرجال الذين يعانون من بقع صلعاء كانوا أكثر عرضة للإصابة بمرض الشريان التاجي مقارنة بالرجال الذين لم يعانوا من الصلع. وارتبط الصلع الخفيف بزيادة قدرها 23 في المائة والصلع الشديد إلى 36 في المائة. لكن الصلع الأمامي لم يكن له تأثير يذكر.

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