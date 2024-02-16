خيول الوثبة تتصدر السباق الثامن لمضمار العين

تصدرت خيول الوثبة للسباقات السباق الثامن للمضمار العيناوي وحققت الثنائية في الأمسية والتي استهلها المهر (كاسر الوثبة) بإشراف ماجد الجهوري، وقيادة برناردو بينيرو، بفوزه بلقب زاخر برعاية مبادلة في الشوط الأول للخيول المبتدئة (توليد الإمارات) لمسافة 2000 متر، وركض المهر الفائز بسرعة في اللفة الأخيرة ليتجاوز منافسيه ويتصدر بفارق 5.25 أطوال عن صاحب المركز الثاني، قاطعاً مسافة السباق في زمن قدره 02:21:76 دقيقة، وأكمل الجواد (زاجر الوثبة)، بإشراف جان كلود بيكو، وبقيادة تاج أوشيه الثنائية بفوزه بلقب الجيمي في الشوط الرابع لمسافة 1800 متر، برعاية - الأرشيف والمكتبة الوطنية - وتصدر الجواد الأشقر بفارق 2.5 طول وبزمن قدره 02:03:28 دقيقة.

تألق

وتألقت خيول الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، بإشراف عرفان الهي، لتحقق ثنائية بالأمسية، بفوز الجواد (جاب العفريت) بقيادة قيس البوسعيدي، بلقب البصرة في الشوط الثامن لمسافة 1000 متر برعاية أريج الإمارات - القسم الثاني، وشهد هذا الشوط منافسة قوية استمرت حتى الأمتار الأخيرة قبل أن يحسم الجواد الرمادي الأمور لصالحه بفارق رأس عن صاحب المركز الثاني، قاطعاً مسافة السباق في زمن 01:05:38 دقيقة، وأكمل الجواد (جاب حداد) تحت قيادة رويستون فرنش، الثنائية بتتويجه بلقب فلج هزاع في الشوط التاسع والأخير لمسافة 1000 متر، برعاية دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، بزمن 01:04:04 دقيقة، وبفارق 1.25 طول عن ملاحقه المباشر.

وكان مضمار العين أقام سباقه الثامن بالموسم، بحضور فيصل الرحماني، نائب رئيس اللجنة المنظمة، مشرف عام السباقات، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وجمع غفير من عشاق سباقات الخيول.

وخطف الجواد (ايه اف مهزمي) لخالد خليفة النابودة، بإشراف إرنست أورتيل، وقيادة تاج أوشيه، لقب الشوط الثاني برعاية مجلس أبوظبي الرياضي - القسم الأول - لمسافة 2000 متر تكافؤ، وشهد الشوط تنافساً محتدماً حتى الأمتار الأخيرة قبل أن يحسمه الجواد الفائز لصالحه بفارق رأس عن صاحب المركز الثاني، بزمن قدره 02:17:42 دقيقة.

وانتزع الجواد (انتيذرد) لإسطبلات الريف، بإشراف جابر بيطار، وقيادة ساندرو بايفا، لقب الهيلي في الشوط الثالث لمسافة 2000 متر تكافؤ - برعاية مجلس أبوظبي - القسم الثاني - وجاء فوز الجواد الأشقر بفارق نصف طول عن ملاحقه المباشر، وبزمن قدره 02:18:18 دقيقة.

وفاز المهر (كافال دي غزال) لحمد القائد، بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة كونور بيسلي، بلقب القطارة في الشوط الخامس لمسافة 1800 متر، للخيول المبتدئة برعاية المسعود للسيارات - نيسان - وجاء فوز المهر الأسود بفارق 5 أطوال عن ملاحقه المباشر، وبزمن 01:35:80 دقيقة.

كأس الوثبة ستاليونز

وخطف الجواد (ايه اف افهم) لخالد خليفة النابودة، وإشراف أرنست أورتيل، وقيادة تاج أوشيه، لقب كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في الشوط السادس لمسافة 1400 متر، ونجح الجواد الرمادي بعد منافسة قوية في تصدر السباق بفارق أنف عن ملاحقه المباشر قاطعاً مسافة السباق في زمن 01:35:25 دقيقة، وهذا هو الفوز الثاني لخالد النابودة في الأمسية، والثالث للفارس أوشيه.

ظفر الجواد (ستيلفيو) لبايرلي للسباقات، بإشراف أبوبكر داوود، وقيادة قيس البوسعيدي بلقب المسعودي في الشوط السابع لمسافة 1000 متر، برعاية أريج الأميرات - القسم الأول - وقطع الجواد الرمادي مسافة السباق في 01:05:77 دقيقة ثلاثة أرباع الطول.

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