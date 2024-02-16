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26 ألف طالب يشاركون في «أبوظبي للألعاب الرياضية»

2/16/2024 9:18:19 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

هنأ الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم أمين عام اتحاد الإمارات العربية المتحدة الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي دائرة التعليم والمعرفة، على إطلاق الدورة الثالثة من بطولة أبوظبي للألعاب الرياضية المدرسية والجامعية، بمشاركة 403 مدارس حكومية وخاصة، و18 جامعة، تتنافس في 10 ألعاب فردية و3 جماعية، وينافس في البطولة عدد قياسي من الطلاب والطالبات يبلغ 26 ألفاً.

وأكد علي مسري الظاهري المدير التنفيذي للاتحاد على أن النجاحات والإنجازات التي تحققت وتتحقق في مجال الرياضة المدرسية والجامعية والأنشطة اللا صيفية في العملية التعليمية، إنما تأتي نتيجة تضافر الجهود والتعاون المثمر والبناء بين اتحاد الإمارات للتعليم المدرسي والجامعي ومؤسسات التعليم المختلفة في الدولة. وإن الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي، بصفته الجهة الرياضية المنوط بها تنفيذ سياسة واستراتيجية القيادة الرشيدة الخاصة بالرياضة المدرسية والجامعية، وإدارة النشاط الرياضي في الدولة وتطويره والارتقاء به، يحرص على التعاون التام مع كل من دائرة التعليم والمعرفة ومؤسسة الإمارات للتعليم، والمجالس والاتحادات الرياضية في الدولة لتحقيق الأهداف التي يعمل من أجلها الجميع، وهي توفير بيئة تعليمية ورياضية مميزة، واكتشاف المواهب الرياضية، والمنافسة القوية في الاستحقاقات الإقليمية والقارية والدولية، فضلاً عن توفير الفرصة أمام جميع الطلاب والطالبات لممارسة الرياضة التي تناسبهم وتجد اهتماماً وشغفاً منهم.

وثمن الظاهري الدور الكبير الذي يلعبه تكاتف جميع الأضلاع المعنية، بالعمل الرياضي في المدارس والجامعات، والتقائها في منظومة واحدة، حيث يقوم كل طرف بما عليه سعياً لإحداث طفرة رياضية في القطاع التعليمي بالدولة ويكون قادراً على إحداث الفارق.

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