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المتحدثة باسم المعارض الروسي نافالني لم تؤكد وفاته

2/16/2024 9:18:18 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد الفريق الذي يعمل لصالح السياسي المعارض الروسي المسجون، أليكسي نافالني، أنه لم يتلق بعد أي تأكيد مباشر بشأن وفاته، التي أعلنها القضاء الروسي، حسب وكالة "تاس" الروسية للأنباء.

وقالت كيرا يارميش، المتحدثة باسم نافالني في منشور لها على موقع/إكس/، الذي كان يعرف سابقا باسم /تويتر/ إنه لم يتم تلقي أي أنباء بعد.

وأضافت أنه حتى الآن، لم يكن هناك سوى إخطار عام، من نظام السجون، في منطقة "يامالو-نينيتس" ذاتية الحكم، بشأن وفاة نافالني، في معسكر الاعتقال

وتابعت أن محامي نافالني كان في طريقه إلى معسكر الاعتقال "آي.كيه-3" في بلدة "خارب"، شمال "الدائرة القطبية الشمالية". وأضافت "فور الحصول على معلومات، سوف نبلغكم".

كانت دائرة السجون الاتحادية الروسية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم الجمعة، وفاة نافالني في السجن، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية، مؤكدة على أن التحقيقات جارية لتحديد أسباب الوفاة.

وذكرت دائرة السجون أن نافالني /47 عاما/ سقط على الأرض، اليوم الجمعة، بعد فترة سير في المستعمرة العقابية التي يقبع بها، حيث فقد الوعي على الفور، وأضافت أن محاولات المسعفين لإنعاشه باءت بالفشل.

وذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أنه تم إطلاع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على وفاة نافالني، لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل.

وذكر فريق نافالني أنه لم يتلق بعد تأكيدا لوفاته.

ونقلت صحيفة "نوفايا جازيتا" المستقلة عن ليونيد سولوفيوف محامي نافالني قوله: "لن أعلق على الإطلاق، بناء على طلب أسرة أليكسي.


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