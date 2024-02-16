الطقس المتوقع في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا ومغبرا أحياناً يصبح غائماً أقصى الشمال مع احتمال سقوط أمطار خفيفة صباح الأحد، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول تدريجياً الى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر آخر الليل وصباح الأحد.

حركة الرياح: جنوبية شرقية – شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س .. والموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط يضطرب تدريجياً آخر الليل وصباح الأحد .. ويحدث المد الأول عند الساعة 06:38 والجزر الأول عند الساعة 23:20 .

في بحر عمان الموج خفيف .. ويحدث المد الأول عند 17:09 والمد الثاني عند الساعة 02:54 والجزر الأول عند الساعة 10:06 والجزر الثاني عند الساعة 22:07.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 32 21 80 35

دبي 32 21 80 40

الشارقة 32 19 85 40

عجمان 31 19 80 45

أم القيوين 31 18 85 45

رأس الخيمة 31 17 90 50

الفجيرة 26 21 90 65

العـين 30 20 80 35

ليوا 33 19 75 30

الرويس 34 21 70 25

السلع 34 20 75 25

دلـمـا 28 19 85 40

طنب الكبرى 28 19 80 35

طنب الصغرى 28 19 80 35

أبو موسى 27 18 85 40





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