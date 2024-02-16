غواص يبلغ 100 عام يحقق رقماً قياسياً في بطولة الماسترز للألعاب المائية



حقق الغواص الإيراني تقي أصغري البالغ 100 عام، رقما قياسيا في بطولة الماسترز للألعاب المائية، إذ أصبح المتنافس الأكبر سنا على الإطلاق في البطولة.

وجاء ذلك بعد مشاركته بقفزة من منصة يبلغ ارتفاعها 3 أمتار، في بطولة العالم للألعاب المائية المقامة حالية في قطر.

وحصل أصغري البالغ من العمر 100 عام، على ميدالية ذهبية فخرية وقميص موقع من العديد من الرياضيين.

ونشر الحساب الرسمي للبطولة في الدوحة على منصة "إكس"، الجمعة الماضي، صورا ومقطع فيديو، من مشاركة أصغري وتكريمه، معلقا عليها: "الاحتفال بقرن من الإصرار والتفاني، شارك تقي أصغري، المتنافس الإيراني البالغ من العمر 100 عام، في منافسات بطولة العالم للألعاب المائية وسط تحية وتصفيق الحضور".

وأظهرت الصور ومقاطع فيديو أخرى، نشرتها حسابات رياضية، تأثر الغواص الإيراني المسن بالتفاعل الجماهيري الكبير معه ولحظة تكريمه بالميدالية.

واحتفى الاتحاد الدولي للسباحة عبر حسابه الرسمي، بمشاركة أصغري، الذي قالت إنه "شارك في دورة الألعاب الآسيوية الأولى في نيودلهي بالهند وقد عاد للغوص في الدوحة".

وشارك الإيراني أصغري في دورة الألعاب الآسيوية الأولى في عام 1951 في نيودلهي، وحصل آنذاك على ميدالية فضية وأخرى برونزية.

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