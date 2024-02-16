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صاحب أول هدف في مونديال الإمارات 2024: الفوز باللقب على رأس أولويات المنتخب الإيطالي

2/16/2024 9:18:18 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد جوسيب جونيور جنتليني لاعب منتخب إيطاليا لكرة القدم الشاطئية، أن المنافسة على لقب كأس العالم لكرة القدم الشاطئية "الإمارات 2024" على رأس أولويات بلاده خلال مشاركته الحالية في دبي.
وفاز جنتليني (24 عاماً)، بجائزة أفضل لاعب في مباراة منتخبا إيطاليا وأمريكا، بعدما ساهم أمس في قيادة منتخب بلاده لتحقيق الفوز بنتيجة 3-1 على حساب المنتخب الأمريكي، ضمن منافسات الجولة الأولى.

وأحرز جنتليني الهدف الأول لمنتخب بلاده في هذه المباراة، والذي يعد أول أهداف مونديال "الإمارات 2024"، وأسرع هدف في المونديال حتى الآن بإحرازه قبل مرور دقيقتين من زمن اللقاء.

وعبر جنتليني، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات /وام/ عن سعادته بمساهمته في تحقيق الفوز الأول لمنتخب بلاده، معتبرا الفوز خطوة مهمة نحو تحقيق الهدف الأساسي وهو المنافسة على لقب المونديال.

وقال: "المباراة كانت في غاية الصعوبة والقوة، لأنها الأولى في المونديال، والمنتخب الأمريكي يمتاز باللياقة البدنية العالية والقوة في الأداء ، ولكن كان لدينا إصرار كبير على تحقيق الفوز في هذه المباراة".
وأضاف: "المنتخب الإيطالي هو بطل أوروبا، وبالطبع طموحه الفوز والمنافسة على لقب المونديال، مع الوضع في الاعتبار أننا نمضي نحو تحقيق ذلك خطوه خطوة، والتعامل مع كل مباراة على حدة".
ووصف اللاعب الإيطالي دبي بأنها مدينة رائعة، مؤكداً انه لم يتوقع مثل هذه الأجواء الحماسية والملعب المتميز الذي تقام عليه مباريات المونديال، متمنياً أن تكون هذه النسخة فألاً حسنا عليهم.

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