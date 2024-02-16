«الإمارات للشحن الجوي» تنال جائزة أفضل ناقلة شحن دولية

حصدت "الإمارات للشحن الجوي" جائزة أفضل ناقلة شحن دولية لهذا العام خلال حفل توزيع جوائز "ستات تايمز إنترناشيونال" للتميز في قطاع الشحن الجوي. وتعكس هذه الجائزة المرموقة، التي تمنح نتيجة تصويت قاعدة قراء مجلة "ستات تايمز إنترناشيونال"، التزام الناقلة بتوفير حلول تتناسب مع الاحتياجات سريعة التغيّر لسلاسل التوريد العالمية.

وتسلم الجائزة نبيل سلطان، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن وأعضاء فريق "الإمارات للشحن الجوي"، خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في مدينة مومباي بالتزامن مع معرض ومؤتمر الشحن الجوي في الهند، وبحضور نخبة من المدعوين والمسؤولين في صناعة الشحن الجوي والخدمات اللوجستية.

وقال نبيل سلطان: "نحن فخورون بحصد جائزة أفضل ناقلة للشحن في العالم، لا سيما وأنها من الجوائز المرموقة في القطاع والتي تعد مؤشراً لقياس مستوى التميز من قبل عملائنا في جميع أنحاء العالم. وتجسّد هذه الجائزة التزام الإمارات للشحن الجوي بالتميز في العمليات، وذلك من خلال تسخير قدرات الابتكار والتطوير المستمرة، علاوة على المواهب التي تتمتع بها فرقنا، التي تضطلع بدور أساسي في مواصلة سلسلة نجاحاتنا. وسوف نواصل البناء على هذه المكتسبات لضمان الحفاظ على مكانتنا كشريك رئيسي لعملائنا في مختلف أنحاء العالم".

وتواصل "الإمارات للشحن الجوي"، هي ذراع الشحن في طيران الإمارات، دعم وتسهيل حركة التجارة العالمية منذ نحو أربعة عقود، وتخدم أكثر من 140 وجهة ضمن شبكة عالمية تغطي القارات الست، وتربط بين الأشخاص والشركات بالبضائع التي يحتاجونها من خلال محفظة رائدة من المنتجات المصممة لمنتجات معينة وبنية تحتية حديثة في محطتيها للشحن في مركزها الرئيسي بدبي.

واضطلعت "الإمارات للشحن الجوي" بدور محوري هذا الأسبوع، في تشكيل مستقبل الخدمات اللوجستية في الهند والمنطقة خلال معرض ومؤتمر الشحن الجوي في الهند 2024. فإلى جانب الجدول الحافل بالاجتماعات والإحاطات الإعلامية، شارك مسؤولو الناقلة في جلسات نقاشية مع قادة القطاع لاستكشاف الفرص والتحديات لهدف الهند المتمثل في رفع الطاقة الاستيعابية لشحن البضائع إلى 10 ملايين طن سنوياً بحلول العام 2030. وقدّم نبيل سلطان نظرة شاملة على تطور الناقلة وتحليلاً لتوقعات عام 2024، مؤكداً ثقة الناقلة في الدور الأساسي الذي يلعبه الشحن الجوي في قطاع التجارة العالمية.

"الإمارات للشحن الجوي" ذراع طيران الإمارات للشحن. وتنقل البضائع من خلال مركزها الحديث في دبي، إلى أكثر من 150 وجهة عبر شبكة عالمية تغطي القارات الست. وتوفر الناقلة للعملاء سعة شحن على أسطولها الحديث من طائرات الركاب البوينج 777 وطائرات الإيرباص A380 و11 طائرة شحن من طراز بوينج 777F.

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