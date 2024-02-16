غانم الهاجري: الإمارات نموذج عالمي في استضافة البطولات الدولية

أكد سعادة غانم مبارك راشد الهاجري، المدير العام للهيئة العامة للرياضة، أن دولة الإمارات برؤية قيادتها الرشيدة، أصبحت نموذجاً عالمياً ناجحاً في قطاع الفعاليات الرياضية، من خلال استضافة أهم البطولات الرياضية العالمية.

وأثنى الهاجري في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات“وام” على الانطلاقة القوية التي حققتها بطولة العالم لكرة القدم الشاطئية "الإمارات 2024"، في حي التصميم بإمارة دبي أمس، بمشاركة عالمية كبيرة ترسخ مكانة الدولة وإمارة دبي في تنظيم واستضافة البطولات الرياضية الدولية وفق أفضل الممارسات العالمية.

وقال:" فخورون بالانطلاقة القوية لهذه البطولة العالمية بتواجد أفضل المنتخبات على مستوى العالم، لما لها من أثر مستدام وملموس في ترسيخ ريادة الإمارات العالمية، وسعداء بملعب حي دبي للتصميم الذي تم إنجازه في وقت قياسي لم يتجاوز 25 يوماً، بفضل المتابعة والاهتمام من سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، والشيخ راشد بن حميد النعيمي نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس اللجنة المنظمة لكأس العالم لكرة القدم الشاطئية، ومنظومة العمل المتكاملة التي أبهرت العالم وقدمت تجربة تحتذى في تطوير البنية التحتية وإعداد المنشآت الرياضية وفق أرقى المعايير الدولية في وقت قياسي".

وهنأ سعادة غانم مبارك راشد الهاجري منتخب الإمارات لكرة القدم الشاطئية بتحقيق فوزه الأول في البطولة أمام المنتخب المصري الشقيق 2-1 ضمن منافسات المجموعة الأولى بعد المستوى الفني المتميز الذي يؤكد التطور الملموس في المستوى الفني، والخبرات الكبيرة المكتسبة من خلال مشاركاته المتعددة في البطولات العالمية لكرة القدم الشاطئية، داعياً إلى مضاعفة الجهود في المباريات القادمة لتحقيق المزيد من الانتصارات.

وقال: "تمثل الرياضة بمختلف أنواعها محوراً مهماً في رؤية قيادتنا الرشيدة، كما أنها تمثل إحدى عناصر القوة الناعمة، ولأجل ذلك هيأت أفضل الظروف لأبناء وبنات دولة الإمارات لبناء قدراتهم، وتمكينهم من أفضل المهارات التي تحقق مستويات التنافسية العالمية".

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