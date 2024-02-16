مكتوم بن محمد: حسن بن الشيخ سيبقى دائماً في ذاكرة دبي وأهلها

(MENAFN
- Al-Bayan)
نعى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، حسن محمد بن الشيخ، مؤكداً أنه سيبقى دائماً في ذاكرة دبي وأهلها.
وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «فقدت دبي حسن محمد بن الشيخ أحد خيرة رجالاتها».
وأضاف سموه أن الراحل «ترأس غرفة تجارة وصناعة دبي لسنوات وساهم في تطويرها، كما كانت له بصماته ومساهماته الفاعلة في القطاعات الاقتصادية والصناعية».
وتابع سموه: «خالص العزاء لأهله وذويه، ونسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وسيبقى دائماً في ذاكرة دبي وأهلها».
تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN16022024000110011019ID1107861548
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.