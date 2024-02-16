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مكتوم بن محمد: حسن بن الشيخ سيبقى دائماً في ذاكرة دبي وأهلها

2/16/2024 9:18:17 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

نعى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، حسن محمد بن الشيخ، مؤكداً أنه سيبقى دائماً في ذاكرة دبي وأهلها.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «فقدت دبي حسن محمد بن الشيخ أحد خيرة رجالاتها».

وأضاف سموه أن الراحل «ترأس غرفة تجارة وصناعة دبي لسنوات وساهم في تطويرها، كما كانت له بصماته ومساهماته الفاعلة في القطاعات الاقتصادية والصناعية».

وتابع سموه: «خالص العزاء لأهله وذويه، ونسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وسيبقى دائماً في ذاكرة دبي وأهلها».

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