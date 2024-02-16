تقرير أمريكي: مصر تجهّز منطقة مسوَّرة تحسباً لاستقبال لاجئي غزة

كشف تقرير إعلامي أمريكي أن مصر تجهّز مخيماً مسوَّراً في شبه جزيرة سيناء تحسباً لاحتمال استقبال لاجئين فلسطينيين من قطاع غزة الذي تحاصره إسرائيل وتقصفه بلا هوادة.

ويأتي المقال الذي نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال»، أمس، واستندت فيه إلى تصريحات مسؤولين مصريين ومحللين أمنيين، بعد أن قالت منظمة حقوقية إن مصر تستعد لإنشاء منطقة أمنية معزولة، تحسباً لاحتمال استقبال لاجئين فلسطينيين.

وقالت الصحيفة إن السلطات المصرية تقوم بإعداد «منطقة مسورة بمساحة ثمانية أميال مربعة» على الجانب المصري من الحدود مع غزة.

ومنذ أن بدأت الحرب بين إسرائيل وحماس في السابع من أكتوبر، تحذّر القاهرة من مغبة التهجير القسري للفلسطينيين إلى سيناء.

لكن مع وجود 1,5 مليون نازح فلسطيني أجبروا على التوجه إلى رفح على حدود مصر وعدم التوصل إلى نتائج من محادثات وقف إطلاق النار، قالت الصحيفة إن المنطقة المسورة جزء من خطط طوارئ، مشيرةً إلى أنها يمكن أن تستوعب أكثر من 100 ألف شخص.

وتصاعدت المخاوف من التهجير الجماعي مع إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على ضرورة اجتياح قواته رفح، أقصى نقطة في جنوب غزة، للقضاء الكامل على حماس.

وحذر القادة الفلسطينيون والأمم المتحدة والجيران العرب وحلفاء إسرائيل، ومن بينهم الولايات المتحدة، من تأثير الهجوم على رفح في المدنيين.

وكانت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، وهي منظمة مصرية غير حكومية، قد نشرت تقريراً هذا الأسبوع، قالت فيه إنه يتم إعداد المنطقة لاستقبال لاجئين فلسطينيين في حال حدوث عملية نزوح جماعي من قطاع غزة.

وأظهرت صور ملتقطة عبر الأقمار الاصطناعية لمنطقة شمال سيناء، اليوم، آليات تقوم ببناء جدار على طول الحدود بين مصر وغزة. وتفرض السلطات المصرية رقابة أمنية مشدد على هذه المنطقة المغلقة أمام الصحافيين.

وتوضح مقارنة صور الأقمار الاصطناعية، التي تم التقاطها في 10 فبراير و15 من الشهر نفسه، القيام بتمهيد أراضٍ وتسويتها.

ونفى محافظ شمال سيناء، محمد شوشة، قيام مصر بتجهيز منطقة معزولة في سيناء لاستقبال اللاجئين، غير أن مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان قالت إنها تحدثت إلى مقاولين محليين قالوا إنه تم تكليف شركات بناء بإنشاء منطقة محاطة بأسوار بارتفاع 7 أمتار.

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