تشكيل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة

(MENAFN
- Al-Anbaa) صدر مرسوم بتشكيل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية.
وجاء في المرسوم:
مادة أولى
تشكل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة وعضوية كل من:
1 - نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
2 - وزير الخارجية.
3 - الأمين العام لمجلس الوزراء.
مادة ثانية
على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
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