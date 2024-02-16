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إدارة السجون الروسية تعلن وفاة المعارض أليكسي نافالني في السجن

2/16/2024 9:08:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت إدارة السجون الروسية وفاة المعارض أليكسي نافالني في السجن فور عودته من فسحة دورية في ساحة السجن، وأن التحقيق في أسباب الوفاة لا يزال مستمرا.


وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف تعليقا على وفاة نافالني: "تم الإبلاغ عن وفاة نافالني في موسكو، ووفق معلوماتنا لم تتوفر تفاصيل إضافية بعد عن وفاة نافالني، والتحقيق مستمر حسب السلطات المختصة".


ونقلت مواقع إخبارية عن بيسكوف قوله "إنه تم إبلاغ الرئيس فلاديمير بوتين بوفاة نافالني".


وذكرت الإدارة الإقليمية لدائرة السجون الفيدرالية اليوم الجمعة أن نافالني توفي في سجنه بدائرة يامالو-نينيتس ذاتية الحكم شمال شرقي روسيا.


وجاء في بيان دائرة السجون: "في 16 فبراير الجاري في السجن الإصلاحي رقم 3، شعر المحكوم أليكسي نافالني بتوعك بعد الفسحة اليومية للسجناء وفقد وعيه على الفور، وتوجه الكادر الطبي فورا لإسعافه وحاولوا إنعاشه دون فائدة، وأعلن الأطباء وفاته. التحقيق في أسباب الوفاة مستمر".


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