ماكرون: هجوم إسرائيل في رفح سيؤدي إلى كارثة غير مسبوقة

ماكرون: هجوم إسرائيل في رفح سيؤدي إلى كارثة غير مسبوقة
التاريخ
2/16/2024 9:08:01 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن شن هجوم إسرائيلي في رفح سيؤدي إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة وسيكون نقطة تحول في الصراع.
وفي وقت سابق، قال ماكرون -في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو– إن الهجوم على رفح سيؤدي إلى نزوح قسري للسكان، وهو ما سيشكل انتهاكا لحقوق الإنسان الدولية ويزيد خطر التصعيد الإقليمي.
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