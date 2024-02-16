دفعة صاروخية باتجاه مستوطنات غلاف غزة
التاريخ
2/16/2024 9:08:00 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد مراسل الجزيرة بإطلاق دفعة صاروخية من شمال قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف.
وكان المراسل أفاد بسماع دوي صفارات الإنذار جنوب عسقلان وبلدات عدة في غلاف غزة الشمالي.
MENAFN16022024000208011052ID1107861439
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.