بن غفير: إطلاق النار بكريات ملاخي يثبت أهمية توزيع السلاح على الإسرائيليين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري – قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إن عملية إطلاق النار في كريات ملاخي تثبت مرة أخرى أن توزيع السلاح ينقذ حياة الإسرائيليين وسنستمر في تسليح السكان.



ومع بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قام بن غفير بتوزيع الأسلحة النارية على مئات الآلاف من الإسرائيليين.



ويخشى الفلسطينيون أن تكون سياسة إسرائيل لتسليح مواطنيها، مقدمة لعمليات قتل تحت مبرر "منع الهجمات".

