بن غفير: إطلاق النار بكريات ملاخي يثبت أهمية توزيع السلاح على الإسرائيليين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري – قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إن عملية إطلاق النار في كريات ملاخي تثبت مرة أخرى أن توزيع السلاح ينقذ حياة الإسرائيليين وسنستمر في تسليح السكان.
ومع بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قام بن غفير بتوزيع الأسلحة النارية على مئات الآلاف من الإسرائيليين.
ويخشى الفلسطينيون أن تكون سياسة إسرائيل لتسليح مواطنيها، مقدمة لعمليات قتل تحت مبرر "منع الهجمات".
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