تجدد القصف الإسرائيلي على عدد من البلدات في جنوب لبنان

MENAFN - Palestine News Network ) بيروت/PNN- تجدد القصف الإسرائيلي اليوم الجمعة، على عدد من البلدات في جنوب لبنان.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة على بلدة بنت جبيل، دون وقوع إصابات.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال بلدات اللبونة، والناقورة، والفرديس، وراشيا الفخار، والهبارية.

وكانت غارة إسرائيلية استهدفت بعد منتصف ليلة أمس بلدة القنطرة، أسفرت عن استشهاد ثلاثة مواطنين.

كما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي بعد منتصف الليل على بلدات الناقورة، وجبل اللبونة، وعلما الشعب، وطيرحرفا، ويارين، ودير سريان، ووادي السلوقي.



