Friday, 16 February 2024 04:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تجدد القصف الإسرائيلي على عدد من البلدات في جنوب لبنان

2/16/2024 8:11:43 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت/PNN- تجدد القصف الإسرائيلي اليوم الجمعة، على عدد من البلدات في جنوب لبنان.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة على بلدة بنت جبيل، دون وقوع إصابات.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال بلدات اللبونة، والناقورة، والفرديس، وراشيا الفخار، والهبارية.

وكانت غارة إسرائيلية استهدفت بعد منتصف ليلة أمس بلدة القنطرة، أسفرت عن استشهاد ثلاثة مواطنين.

كما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي بعد منتصف الليل على بلدات الناقورة، وجبل اللبونة، وعلما الشعب، وطيرحرفا، ويارين، ودير سريان، ووادي السلوقي.


MENAFN16022024000205011050ID1107861247

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث