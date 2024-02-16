تجدد القصف الإسرائيلي على عدد من البلدات في جنوب لبنان

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيروت/PNN- تجدد القصف الإسرائيلي اليوم الجمعة، على عدد من البلدات في جنوب لبنان.
وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة على بلدة بنت جبيل، دون وقوع إصابات.
كما استهدفت مدفعية الاحتلال بلدات اللبونة، والناقورة، والفرديس، وراشيا الفخار، والهبارية.
وكانت غارة إسرائيلية استهدفت بعد منتصف ليلة أمس بلدة القنطرة، أسفرت عن استشهاد ثلاثة مواطنين.
كما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي بعد منتصف الليل على بلدات الناقورة، وجبل اللبونة، وعلما الشعب، وطيرحرفا، ويارين، ودير سريان، ووادي السلوقي.
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