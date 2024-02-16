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الأونروا: 84% من المرافق الصحية تضررت جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

2/16/2024 8:11:42 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) عمان/PNN- قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن 84% من المرافق الصحية في قطاع غزة تأثرت نتيجة العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وفي منشور على منصة "إكس" اليوم الجمعة، نشرت وكالة "الأونروا" لقطات تظهر تدمير البنية التحتية المدنية في القطاع، بما في ذلك بعض مراكزها الصحية.

وأشارت "الأونروا" إلى أنه بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بمرافق الرعاية الصحية، فإن أكثر من 70% من جميع البنية التحتية المدنية قد "دُمرت أو تعرضت لأضرار بالغة"، وأكدت أنه "لا يوجد مكان آمن".


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