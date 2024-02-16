مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية يعود ليعزز مكانة دبي وجهة رائدة للقطاع على مستوى المنطقة والعالم

تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن عودة مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية، والذي يقام في الفترة من 19 أبريل وحتى 5 مايو 2024. وترسخ دورة العام الحالي من المهرجان مكانة دبي كوجهة عالمية في مجال الرياضات الرقمية، حيث من المنتظر أن تكون دورة هذا العام الأطول والأكبر والأكثر تنافسية منذ انطلاق المهرجان، بما تضمه من تجارب مشوقة ومنافسات رياضية رقمية، وأفكار متطورة في مجال الألعاب والترفيه العائلي في مختلف أنحاء المدينة.

ويهدف مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية في دورته الثالثة إلى التفوق على إنجازات دورة عام 2023، والتي شهدت وجود أكثر من 50 لعبة على 200 جهاز و11 لعبة جديدة، و4 عروض هي الأولى من نوعها عالمياً، و48200 مشارك في الرياضات الرقمية، بالإضافة إلى حضور من 91 جنسية مختلفة. وسيتضمن مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2024 مجموعة أكبر من الفعاليات، بما في ذلك عودة معرض GameExpo، إلى جانب بطولات الرياضات الرقمية للمؤثرين، وقمة GameExpo المدعومة من Pocket Gamer Connects، حيث يمكن للمحترفين البقاء في طليعة أحدث توجهات الألعاب والتواصل مع الخبراء العالميين.

وأعرب أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، عن سعادته بتنظيم الدورة الثالثة من المهرجان، وقال: "إنّ مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية هو أكثر من مجرد فعالية، فهو بمثابة احتفال بمهارات واستراتيجيات وشغف لاعبي ومحترفي الرياضات الرقمية في مختلف أنحاء مدينة دبي والمنطقة والعالم. وفي ظل التزام دبي بنمو وتحول الاقتصاد الرقمي، يستعد المهرجان في دورته الحالية للوصول إلى آفاق جديدة في هذه الصناعة في المنطقة، ما يعزز مكانة دبي كوجهة عالمية للألعاب والرياضات الرقمية على مدار العام. وسيصل المهرجان هذا العام إلى آفاق جديدة، حيث يستعرض تجارب مبتكرة في مجال الألعاب والرياضات الرقمية. ويجمع مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2024 اللاعبين وعشاق وخبراء هذه الصناعة من مختلف أنحاء العالم على حب الألعاب والرياضات الرقمية، كما سيسهم في نمو وتطوير قطاع الرياضات الرقمية، ليس في دبي فحسب، بل في مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها".

ويهدف مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2024 إلى دعم تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، من خلال دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة ودفع عجلة التطور التكنولوجي وتعزيز التنمية الاقتصادية في دبي عبر الابتكار الرقمي. وعرض أحدث الألعاب في العالم وجمع كبار قادة الصناعة في حدث رائد يعزز

مكانة دبي كوجهة رائدة للألعاب الرقمية على مستوى العالم.

معرض GameExpo

يشكل معرض GameExpo جزءاً لا يتجزأ من المهرجان، حيث يقام من 3 وحتى 5 مايو المقبل في قاعتي زعبيل 5 و6 بمركز دبي التجاري العالمي الذي يشكل وجهة جديدة للاحتفال بثقافة الألعاب هذا العام. ويرحب المعرض المفتوح للجمهور، والذي يمكن الدخول إليه عن طريق شراء التذاكر، باللاعبين من جميع الأعمار، ويمكن لحاملي التذاكر استكشاف منتجات الألعاب المتطورة والتي تم إصدارها حديثاً، كما سيسمح المهرجان للجمهور بلقاء المشاهير والمؤثرين في مجال الألعاب الرقمية من المنطقة والعالم، بالإضافة إلى

المشاركة في منافسات الرياضات الرقمية.

ويضم المعرض مجموعة متنوعة من المناطق المصممة خصيصاً لتناسب الاهتمامات المختلفة، بما في ذلك منطقة الألعاب، التي تشمل أحدث الألعاب والإصدارات الحصرية، ومنطقة المستقبل المبتكرة التي تسلط الضوء على أحدث تقنيات الألعاب، مما يتيح للزوار استكشاف مجموعة متنوعة من التجارب. ويمكن للباحثين عن رحلة في الذاكرة الاستمتاع برياضاتهم الرقمية المفضلة في منطقة Retro، فيما تدعو منطقة The Narrows الزوار إلى رواقها الفني النابض بالحياة والمليء بالفنانين الذين يعرضون إبداعاتهم المتنوعة، وهو ما يضمن تجربة لا تُنسى للجميع.

وتوفر منطقة العائلات الجديدة تجارب مخصصة لجميع الأعمار، كما تضم منطقة Electric Avenue مجموعة مختارة من تجار التجزئة المتخصصين في مجال الإلكترونيات، ما يجعلها وجهةً مثاليةً لعشاق التكنولوجيا الذين يبحثون عن أحدث تجهيزات الألعاب بأسعار رائعة.

ويتضمن معرض GameExpo 2024 أنشطة متنوعة مثل فعالية ارتداء أزياء شخصيات الألعاب المفضلة وبطولات الرياضات الرقمية، وورش عمل البرمجة، وتحدي Minecraft التعليمي، وهو ما يعد بتجربة مميزة وجذابة لجميع الزوار، بينما ستتوفر التذاكر قريباً علىPlatinum List.

منافسات Play Beyond

يمكن لعشاق الألعاب مشاهدة مواجهات مذهلة ومنافسات ألعاب مميزة في Play Beyond، حيث يتنافس اللاعبون المشاهير المفضلون لديهم في ألعاب متنوعة لتسليط الضوء على متعة اللعب المباشر. وتستعد Play Beyond للارتقاء بتجربة الرياضات الرقمية إلى آفاق جديدة من خلال مشاركة أبرز المشاهير الإقليميين والعالميين وفرص اللقاء الحصرية.

بطولات رمضانية على شبكة الإنترنت

يستضيف مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2024 مجموعة من البطولات سواء على شبكة الإنترنت أو داخل أروقة الألعاب في جميع أنحاء دبي خلال شهر رمضان المبارك، وهو ما يعزز روح المنافسة داخل مجتمع الألعاب، إذ من المقرر أن تُقام النهائيات مباشرةً خلال فترة المهرجان.

تحفيز العقول الشابة

وللطلاب نصيب ضمن فعاليات المهرجان إذ يمكنهم اكتساب المعرفة وتعزيز مهاراتهم الرقمية من خلال مسابقة Microsoft MakeCode وتحدي Minecraft التعليمي، كما يمكنهم الحصول على أفكار وتصورات داخلية حول صناعة الألعاب من خلال الجلسات الحوارية لخبراء الصناعة والتي تُعقد في المدارس والجامعات بهدف إلهام الجيل القادم من عشاق الألعاب. ويمكن لأبطال الألعاب المستقبليين أيضاً الاستمتاع بالمنافسات من خلال البطولات التي تقام داخل المدارس وتضم ألعاباً شهيرة مثل Rocket League وFortnite حيث يتنافس طلاب الجامعات في ألعاب EAFC 24 و Valorant. ويمكن للطلاب في يوم اللاعبين في مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية إطلاق العنان لإبداعاتهم من خلال ارتداء أزياء شخصيات الألعاب المفضلة لديهم داخل المدرسة. ويتم تقديم برنامج مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية التعليمي مجاناً لجميع المدارس والجامعات المشاركة.

وتسهم الأيام المدرسية المخصصة للطلبة والتي ستقام يومي 1 و2 مايو المقبل، في تقديم تجربة غامرة لهم في معرض GameExpo، حيث يمكنهم المشاركة في المعارض التفاعلية وعروض الألعاب وغيرها من الفعاليات الأخرى، وهو ما يساعد على تعزيز شغفهم بالألعاب بصورة غير مسبوقة. وتم فتح باب التسجيل في المسابقات والأنشطة المختلفة.

تواصُل وتعلُّم في قمة GameExpo

ويمكن لمحترفي الألعاب تعزيز معرفتهم وخبراتهم والتواصل مع خبراء الصناعة في قمة GameExpo المدعومة من Pocket Gamer Connects والتي ستقام يومي 1 و2 مايو المقبل كأحد أبرز المؤتمرات الرائدة في مجال الألعاب. وتعدُّ القمة التي يمكن دخولها عن طريق شراء التذاكر، منصة مثالية لتبادل المعرفة واستكشاف فرص الأعمال في مجال الألعاب وبناء روابط وشراكات متميزة.

وستشهد القمة حضور ممثلين عن قطاع واسع من صناعة الألعاب، من المطورين المحليين إضافة إلى الرؤساء التنفيذيين الدوليين للقطاع. ويمكن للحضور لقاء المطورين والمستثمرين والناشرين وخبراء الصناعة وحضور نقاشات وجلسات حوارية في بيئة مليئة بالابتكار والتعاون تستضيف 50 متحدثاً من الخبراء، كما تضم القمة منطقة للمعارض ومنصة تجمع أصحاب الأعمال والمطورين لبحث تطور ومستجدات القطاع.

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