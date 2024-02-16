رئيس الدولة وملك البحرين يبحثان في المنامة العلاقات الأخوية والمستجدات في المنطقة

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة.. العلاقات الأخوية ومستوى تطور التعاون والعمل المشترك بين البلدين في جميع المجالات بما يحقق تطلعاتهما نحو التقدم والتنمية ويخدم مصالحهما المتبادلة.. إضافة إلى عدد من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال استقبال جلالة الملك حمد بن عيسى اليوم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق.. وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في البحرين.

ورحب جلالته بزيارة سموه والوفد المرافق إلى بلده الثاني البحرين وتبادلا الأحاديث الودية التي تعبر عن عمق العلاقات الأخوية التي تجمع قيادتي البلدين وشعبيهما وتستند إلى أواصر متينة من القربى والتفاهم والإيمان بوحدة المصير ..مؤكدين الحرص المتبادل على مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين لما فيه الخير لشعبيهما وشعوب المنطقة.

وقدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تعازيه ومواساته إلى جلالته في الشهيد الرائد عبد الله النعيمي الذي استشهد مع عدد من رفاقه من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية مؤخراً إثر تعرضهم لعمل إرهابي في جمهورية الصومال وهم يؤدون مهامهم في تدريب القوات المسلحة الصومالية وتأهيلها.. داعياً الله تعالى أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته.. فيما أعرب جلالته عن خالص تعازيه ومواساته إلى سموه في شهداء الإمارات.

وتطرق اللقاء إلى أهمية تعزيز العمل الخليجي المشترك وحرص البلدين على دعمه على مختلف المستويات لما فيه الخير لجميع شعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.. إضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية ومسارات التعاون بينهما ضمن الإطار الثنائي والدولي في التعامل مع مختلف المستجدات والقضايا.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. أن العلاقات الأخوية التي تجمع بين دولة الإمارات ومملكة البحرين تزداد رسوخا بفضل حرص قيادتيهما المشترك على تنميتها على مختلف المستويات مشيرا إلى أن العلاقات الإماراتية - البحرينية تعد رافداً من روافد العمل الخليجي والعربي المشتركين وتستمد خصوصيتها من الرؤى المتسقة للبلدين تجاه العديد من المواقف والقضايا في المنطقة.

من جانبه أكد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.. اعتزازه بعمق العلاقات الأخوية بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة والحرص على ترسيخها.. مشيدا بمستوى ما وصل إليه التعاون بين البلدين وما تشهده علاقاتهما من تنسيق مستمر ورؤى إستراتيجية مشتركة تجاه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقد أقام صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مأدبة غداء تكريماً لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق.

حضر اللقاء الوفد المرافق لصاحب السمو رئيس الدولة الذي يضم كلاً من.. الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي عبدالله مهير الكتبي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد ومعالي محمد علي محمد الشرفاء الحمادي رئيس دائرة البلديات والنقل عضو المجلس التنفيذي وسعادة فهد العامري سفير الدولة لدى مملكة البحرين وعدد من كبار المسؤولين.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قد وصل إلى قاعدة الصخير الجوية في وقت سابق اليوم حيث كان في استقباله.. صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في البحرين وعدد من كبار المسؤولين في المملكة.

كما زار صاحب السمو رئيس الدولة يرافقه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.. مبنى قيادة الحرس الملكي وتعرف على مرافقه وملحقاته.. ولدى وصول سموه إلى مقر القيادة عزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات ومملكة البحرين.

وكان في الاستقبال كل من : معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين والفريق الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي والعقيد الركن سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين .

والتقى سموه عائلة الشهيد الرائد عبد الله النعيمي وأعرب عن خالص تعازيه ومواساته إلى ذوي الشهيد داعياً المولى عز وجل أن يتغمده وشهداء الإمارات بواسع رحمته ومغفرته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وكتب سموه كلمة في سجل كبار الزوار في مبنى القيادة قال فيها :"سعدت بزيارة مبنى قيادة الحرس الملكي، صرح مهم ضمن مؤسسات البحرين الوطنية بما يمثله من رمز لقوة دفاع البحرين وما قدمته من أدوار في تحقيق الأمن والاستقرار على المستويين الوطني والإقليمي..خالص تمنياتي لمنتسبي الحرس الملكي بدوام التوفيق والعزة".

وقدم الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة..هدية تذكارية إلى صاحب السمو رئيس الدولة بمناسبة زيارة سموه مقر قيادة الحرس الملكي معربا عن شكره وتقديره لزيارة سموه واعتزاز منتسبي الحرس الملكي كافة بهذه الزيارة.

وقد غادر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مملكة البحرين حيث كان في مقدمة مودعي سموه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.





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