رائعة شعرية جديدة لحمدان بن محمد

نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، عبر حسابه الرسمي على انستغرام، رائعة شعرية قال فيها سموه:





الناس ليسو سوى في الكره والإمتنان

ولم تكن يوما من أيامها كامله

ولاجرحني فلان أقول من هو فلان

ما أعامله بالذي يبغيني آعامله

أحشم عوى الذيب وآقدر صهيل الحصان

وآصد عن كل رجلٍ همته خامله

والحكمة من الشعر والسحر سحر البيان

اجتمعت اثنينها في فكرةٍ شامله

ما فيه فارس على فارس يحب الهوان

الصامل يقدر أهل الوقفه الصامله

بستحقر الرمح نفسه لا طعن له جبان

ما بالك بفارس وقت اللقا حامله