رائعة شعرية جديدة لحمدان بن محمد

(MENAFN
- Al-Bayan)
نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، عبر حسابه الرسمي على انستغرام، رائعة شعرية قال فيها سموه:
الناس ليسو سوى في الكره والإمتنان
ولم تكن يوما من أيامها كامله
ولاجرحني فلان أقول من هو فلان
ما أعامله بالذي يبغيني آعامله
أحشم عوى الذيب وآقدر صهيل الحصان
وآصد عن كل رجلٍ همته خامله
والحكمة من الشعر والسحر سحر البيان
اجتمعت اثنينها في فكرةٍ شامله
ما فيه فارس على فارس يحب الهوان
الصامل يقدر أهل الوقفه الصامله
بستحقر الرمح نفسه لا طعن له جبان
ما بالك بفارس وقت اللقا حامله
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