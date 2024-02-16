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أرتيتا: أرسنال تعلم درسا من تجربة الموسم الماضي

2/16/2024 7:17:10 AM
(MENAFN- Al-Bayan)



قال ميكل أرتيتا مدرب أرسنال إن فريقه تعلم درسا من فشله في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الموسم الماضي لكنه يأمل الآن في الحفاظ على انتظام مستوى أدائه بصورة أفضل خلال "الفترة الأهم" من الموسم.
وظل الفريق المنتمي لشمال لندن في صدارة الترتيب طوال نحو 250 يوما قبل أن تتعثر مسيرته في الصراع على اللقب في الموسم الماضي عندما تجاوزه فريق المدرب بيب جوارديولا مانشستر سيتي.

وفي الموسم الحالي ينافس أرسنال على اللقب ويحتل المركز الثالث في الترتيب برصيد 52 نقطة من 24 مباراة وبفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر لكنه يتساوى في الرصيد مع سيتي البطل صاحب المركز الثاني الذي لعب مباراة أقل.

وقال أرتيتا للصحفيين قبل مباراة فريقه خارج ملعبه مع بيرنلي غدا السبت "إنه الجزء الأهم من الموسم. كل مباراة سيكون لها تأثير كبير فيما نود انجازه.

"مباراة بيرنلي هي المباراة الأهم الآن...
"أمامنا مباراة صعبة جدا السبت وعلينا اللعب بنفس الحماس والبقية ستأتي...
"تعلمنا الكثير من الموسم الماضي. أظهرنا الكثير من استقرار المستوى في الفريق والآن نريد التقدم خطوة للأمام والحفاظ على استقرار المستوى."

وقال أرتيتا إنه يتوقع أن تتوفر لديه تشكيلة كاملة دون غيابات في الفريق قريبا.

وأضاف المدرب الإسباني "حقق بضعهم تقدما أسرع من الآخرين واليوم أمامنا جولة تدريبية وأنا متفائل بعودة بعض اللاعبين غدا.

"علينا التعامل مع كل مباراة على حدة. في الأسابيع القليلة الماضية واجهنا نقصا في الخيارات وحاولنا تجاوز ذلك بأفضل صورة ممكنة...

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