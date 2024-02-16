أول تعليق من رئيس الوزراء البريطاني بعد هزيمتين انتخابيتين

(MENAFN
- Al-Bayan)
صرح رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوم الجمعة بأن الهزيمتين اللتين مني بهما حزب المحافظين الليلة الماضية في انتخابات برلمانية جزئية تظهر أن الحزب أمامه الكثير من العمل الذي يتعين عليه القيام به قبل الانتخابات العامة المتوقعة في وقت لاحق من العام.
وقال سوناك للصحفيين خلال زيارته لجنوب شرق إنجلترا "ننظر إلى النتائج، الإقبال الضعيف للغاية، يتضح أن هناك عملا يتعين علينا القيام به، لنظهر للناس أننا نحقق أولوياتهم، وأنا مصمم تماما على القيام بهذا".
تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN16022024000110011019ID1107861161
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.