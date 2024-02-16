أول تعليق من رئيس الوزراء البريطاني بعد هزيمتين انتخابيتين

صرح رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوم الجمعة بأن الهزيمتين اللتين مني بهما حزب المحافظين الليلة الماضية في انتخابات برلمانية جزئية تظهر أن الحزب أمامه الكثير من العمل الذي يتعين عليه القيام به قبل الانتخابات العامة المتوقعة في وقت لاحق من العام.

وقال سوناك للصحفيين خلال زيارته لجنوب شرق إنجلترا "ننظر إلى النتائج، الإقبال الضعيف للغاية، يتضح أن هناك عملا يتعين علينا القيام به، لنظهر للناس أننا نحقق أولوياتهم، وأنا مصمم تماما على القيام بهذا".





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