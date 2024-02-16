وزارة التكنولوجيا الرقمية في أوزبكستان تنظم مؤتمرا للتعهيد في دبي

نظمت وزارة التكنولوجيا الرقمية في جمهورية أوزبكستان ومجمع التكنولوجيا يوم أمس الخميس في مركز دبي المالي العالمي مؤتمر أوزبكستان للتعهيد بمشاركة أكثر من 100 من كبار الخبراء وأعضاء مجتمع الأعمال.

حضر المؤتمر الذي هدف إلى التعريف بالإمكانيات الكبيرة والفرص التي تمتلكها أوزبكستان في قطاع التكنولوجيا حضر، كل من وزير التكنولوجيا الرقمية في جمهورية أوزبكستان، شيرزود شيرماتوف، وسفير أوزبكستان في أبوظبي، عبد العزيز أكولوف، والرئيس التنفيذي لمجمع التكنولوجيا، فرهاد إبراجيموف، والرئيس التنفيذي لمركز الابتكار في مركز دبي المالي العالمي، محمد البلوشي، بالإضافة إلى ممثلي شركات تكنولوجيا المعلومات الرائدة وشركات تعهيد العمليات التجارية وصناديق المشاريع والمستثمرين.

وفي كلمته خلال المؤتمر قال وزير التكنولوجيا الرقمية في جمهورية أوزبكستان، شيرزود شيرماتوف :" نعقد اليوم أحد الأحداث المهمة التي تهدف إلى الحفاظ على نمو إمكانات تكنولوجيا المعلومات في أوزبكستان. نحن نهدف إلى تحويل بلدنا إلى مركز عالمي للتعهيد في قطاع لتكنولوجيا المعلومات، ما يوفر ظروفًا جذابة للشركات الأجنبية".

وأعتبر الوزير أن عقد هذا المؤتمر في دبي هو بمثابة خطوة نحو إقامة علاقات وثيقة مع مجتمع تكنولوجيا المعلومات العالمي، مشيرا إلى أنه في عام 2023، صدرت 41 مؤسسة من العاملين في مجمع التكنولوجيا في أوزبكستان بتصدير خدمات مرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والمنتجات الرقمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيمة إجمالية بلغت 19.7 مليون دولار.

وفي ضوء ذلك، لم يكن الهدف الرئيسي لهذا الحدث هو زيادة هذه الأرقام فحسب، بل كان أيضًا التعريف بالإمكانات التي تمتلكها أوزبكستان في قطاع تكنولوجيا المعلومات وتعزيز حضورها كمركز جديد للتعهيد في هذا القطاع، مع الأخذ في الاعتبار الظروف المواتية في البلاد مثل الحوافز الضريبية وبرامج الدعم وتوافر التكنولوجيا والموظفين المؤهلين، والبنية التحتية المتطورة.

واكد الوزير شيرزود شيرماتوف أن أوزبكستان تولي اهتماما كبيرا لإنشاء المركز الدولي لمؤسسات التكنولوجيا الرقمية في أوزبكستان، والذي سيوفر بيئة فريدة لممارسة الأعمال التجارية العالمية من خلال أوزبكستان.

وسيتضمن المركز بيئة اختبارية تنظيمية، وحماية صارمة للملكية الفكرية والبيانات الشخصية، وخدمات حكومية ومصرفية شاملة. كما أن بلاده ستوفر دعمًا كبيرًا في تشريعات العمل والجمارك والضرائب وحل النزاعات التجارية والمدنية.

وخلال المؤتمر استعرضت العديد من الشركات العاملة في مجمع التكنولوجيا في أوزبكستان وكذلك الشركات العاملة تجاربها في هذا المجمع، عارضة الحلول المبتكرة التي تقدمها في قطاع تكنولوجيا المعلومات في مسعى منها لبناء شراكات تجارية مع نظيراتها في دبي والإمارات. فيما استعرضت بعض الشركات الإماراتية تجاربها في ممارسة الأعمال التجارية في أوزبكستان وآفاق التعاون والاستثمار هناك.

واستعرض ممثلو مجمع التكنولوجيا في أوزبكستان المبادرات والفرص الداعمة لقطاع التعهيد والتسهيلات التي يقدمها المجمع للشركات العاملة فيها بما في ذلك البلاد، الإعفاء من جميع أنواع ضرائب الشركات وضريبة القيمة المضافة؛ وبرامج مثل "صفر مخاطر" "Zero Risk" و" لشركات تكنولوجيا المعلومات الأجنبية وشركات تعهيد العمليات الخارجية الراغبة في دخول السوق الأوزبكية.

يذكر أن أعظم أصول أوزبكستان هو رأسمالها البشري. حيث إن ما يقرب من ثلثي سكان البلاد البالغ عددهم 36 مليون نسمة هم من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما، ويتمتعون بمستويات عالية من التعليم وإتقان اللغات الأجنبية. ويتخرج أكثر من 30 ألف طالب سنويًا من 65 جامعة في المجالات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات.

يعد مؤتمر أوزبكستان للتعهيد في دبي حدثًا استراتيجيًا يهدف إلى تعزيز مكانة أوزبكستان في مجال الاستعانة بمصادر خارجية لتكنولوجيا المعلومات على مستوى العالم.

ونتيجة للمؤتمر، من المتوقع أن تفتح أكثر من 15 شركة يبلغ إجمالي صادراتها المتوقعة 10 ملايين دولار خلال السنة الأولى و50 مليون دولار خلال ثلاث سنوات مكاتب تمثيلية لها في أوزبكستان. وسيؤدي ذلك إلى خلق ما لا يقل عن 500 فرصة عمل جديدة خلال السنة الأولى وما لا يقل عن 2000 فرصة عمل خلال ثلاث سنوات لمتخصصي تكنولوجيا المعلومات المحليين.





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