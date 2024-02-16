مناهزات اللغة العربية لدول التعاون تنطلق غداً في الشارقة

أكد الدكتور عيسى صالح الحمادي مدير المركز التربوي للغة العربية بالشارقة، أن انطلاق مناهزات اللغة العربية لدول الخليج في الدورة الـ 5 للعام الجاري، تحت شعار «بالعربية نبدع» سيكون يوم غد في مقر المركز بالمدينة الجامعية بالشارقة، وذلك تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بالدولة وبمشاركة طلبة كل الدول الأعضاء، بمعدل 3 طلبة من كل دولة، مبيناً أن جوائز المُناهَزات تتنوع لتشمل ميداليات بأنواعها الـ 3 الذهبية والفضية والبرونزية وشهادات تقدير تُمنَح للطلبة الفائزين، وشهادات مشاركة تمنح لجميع الطلبة المشاركين.

جاء ذلك خلال الإعلان عن تفاصيل المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر المركز، فيما يتعلق بمناهزات اللغة العربية، بحضور الدكتور محمد صافي مستغانمي الأمين العام لمجمع اللغة العربية بالشارقة عضو اللجنة العلمية في تحكيم مناهزات اللغة العربية وعادل وهيب مدير إدارة البرامج بالمركز التربوي للغة العربية لدول الخليج.



تعزيز

وقال الحمادي: إن الأهداف الفرعية للمُناهَزات تتمثل في تعزيز الولاء والانتماء للغة العربية في نفوس الناشئة وتحفيز المواهب والإبداعات اللغوية المبكرة في مجال اللغة العربية لطلبة الدول الأعضاء وتقوية الروابط وتعزيز التواصل بين المبدعين في اللغة العربية على كافة المستويات، وإذكاء روح التنافس بين الطلبة المبدعين والموهوبين في مجال اللغة العربية لطلبة الدول الأعضاء وتعزيز ثقة الطلبة المبدعين والموهوبين بأنفسهم وبما يملكونه من قدرات في مجال اللغة العربية، لافتاً إلى أن وزارات التربية لكل دولة من الدول الأعضاء في مكتب التربية العربي لدول الخليج ترشح 3 طلبة كحد أقصى ممَّن تنطبق عليهم شروط معينة ومنها: أن يكون الطالب من مواطني الدولة المشاركة ومرشحاً من قبلها وأن يكون الطالب منتظماً في إحدى مدارس التعليم العام «حكومي أو خاص» في الدولة المشاركة وألا يزيد سن الطالب في يوم افتتاح المسابقة على 19 عاماً و 6 أشهر، وأن يكون الطالب ممن اجتاز مراحل الترشيح والاختيار من الدولة المشاركة.

استثمار

ومن جهته أكد الدكتور محمد صافي مستغانمي على أهمية المسابقة في اكتشاف الطلبة الموهوبين وتوجيههم لاستثمار قدراتهم، وأكد على أهمية تعزيز الروابط وتعزيز التواصل بين المبدعين في اللغة العربية، كما تطرق إلى أهمية المسابقة ودورها في تخريج أجيال متمسكة ومتقنة للغة العربية، حيث يعتبر الطلبة المشاركون من دول الخليج من صفوة الطلبة الملمين باللغة العربية خصوصاً في ظل ابتعاد أبنائنا عن لغة الضاد.

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