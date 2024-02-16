ملتقى الجامعة القاسمية يوصي بتوظيف الذكاء الاصطناعي في الحفاظ على البيئة

أوصى الملتقى الإعلامي الطلابي الدولي الخامس، الذي نظمته كلية الاتصال بالجامعة القاسمية بالشارقة بعنوان (إعلام من أجل الاستدامة)، تحت شعار(بيئتنا مسؤوليتنا)، بضرورة استحداث آليات، للاستفادة من إمكانات الإعلام وتأثيره وانتشاره الواسع، وعمله على إتاحة المعلومات والبيانات والأخبار والتقارير، والوثائقيات والرسومات، ونشرها حول القضايا البيئية والاجتماعية المتعلقة بأهداف الاستدامة وكيفية تحقيقها باستخدام الوسائط الإعلامية المتعددة.

كما أوصى بالاستفادة من التطور التكنولوجي وأتمتة وسائل الإعلام في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والميتافيرس والواقعين: الافتراضي والمعزز، للمساهمة في إطلاق حملات إعلامية تهدف إلى توعية الأفراد بمخاطر الإهدار البيئي وأثره على ديمومة الموارد الطبيعية، والحفاظ على البيئة للأجيال القادمة، علاوة على تعزيز التنوع في مصادر المحتوى المتعلق بقضايا التنمية المُستدامة وزيادة الاعتماد على مصادر من خبراء متخصصين في هذا الشأن.

وافتتح جمال سالم الطريفي، رئيس الجامعة القاسمية أعمال الملتقى تحت شعار(بيئتنا مسؤوليتنا)، انسجاماً مع رؤية الدولة للعام 2024 في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي تهدف إلى الحفاظ على النظم البيئية والموارد الطبيعية، وضمان استدامتها من خلال تبادل التجارب المشتركة بين خبراء الإعلام والبيئة والشباب الباحثين، بمشاركات بحثية واسعة من 26 جامعة عربية ودولية، يمثلون ثماني عشرة دولة.

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