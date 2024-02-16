انسحاب ميدفيديف حامل اللقب من قطر المفتوحة للتنس

قال لاعب التنس الروسي دانييل ميدفيديف إنه لن يدافع عن لقبه في بطولة قطر المفتوحة التي تنطلق الأسبوع المقبل لأنه لم يسترد بعد كامل لياقته وعقب انسحابه من بطولة روتردام المستمرة حاليا بسبب الارهاق وإصابة في القدم.

ولم يشارك ميدفيديف في أي بطولة منذ هزيمته أمام الإيطالي يانيك سينر في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة في يناير كانون الثاني الماضي.

وقال بطل أمريكا المفتوحة 2021 عبر إنستجرام "لسوء الحظ لن أتمكن من الدفاع عن لقبي في الدوحة هذا العام. حتى الآن أنا غير جاهز بنسبة 100 في المئة للمنافسة."

وأضاف اللاعب الروسي "أعتذر بشدة للبطولة والجمهور ورعاة الحدث الذين عاملوني دوما بصورة جيدة جدا عندما كنت في الدوحة. أحب اللعب في الدوحة وأتطلع للعودة إليها في المستقبل."

وكان ميدفيديف توج باللقب في العام الماضي بعد الفوز على البريطاني المخضرم آندي موراي في المباراة النهائية للبطولة وهي من فئة 250 نقطة.

وانسحب الإسباني رافائيل نادال الذي حصد 22 لقبا كبيرا أيضا من قطر المفتوحة التي‭ ‬ستقام ما بين 19 و24 من فبراير شباط الجاري بسبب الإصابة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز