مركز شرطة الخوانيج يحقق متوسط زمن استجابة للحالات الطارئة دقيقتين و26 ثانية

أكد سعادة اللواء علي غانم، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي بالوكالة في شرطة دبي، أن شرطة دبي تفخر بما حققه ويحققه مركز شرطة الخوانيج من نتائج مُتميزة في مختلف مؤشرات الأداء، والتي تعكس مستوى حرفية وتميز فريق العمل الذي يعمل بتفان وإخلاص من أجل تأمين وتعزيز التغطية الأمنية، وترسيخ الأمن والأمان في منطقة الاختصاص، وتقديم خدمات شرطية تضمن سعادة وجودة حياة المجتمع.

جاء ذلك خلال إطلاع سعادته على سير العمل في مركز شرطة الخوانيج، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور سعادة اللواء الدكتور طارق تهلك، مدير مركز شرطة نايف، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، والعقيد علي راشد مرخان الكتبي مدير مركز شرطة الخوانيج، والعقيد أحمد محمد المهيري، نائب مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والعقيد خليفة العوضي، نائب مدير مركز شرطة الخوانيج، وعدد من الضباط.

التغطية الأمنية

واطلع سعادة اللواء علي غانم، على نتائج المؤشرات الاستراتيجية لمركز شرطة الخوانيج، والنتائج المحققة في العام 2023م، حيث بلغ متوسط زمن الاستجابة للحالات الطارئة دقيقتين و26 ثانية من المستهدف 3 دقائق، وحقق المركز 97.9% في نسبة الشعور بالأمان بمنطقة الاختصاص.

المبادرات

كما واطلع سعادة اللواء علي غانم، على مستوى تنفيذ المبادرات والنتائج المُتعلقة بها، وآلية التنسيق المشترك مع الإدارات العامة ذات الصلة ومراكز الشرطة، حيث نفذ المركز عدد من المبادرات منها مبادرة "أمن المدارس"، و"الصلح خير"، و"الفرق الأمنية"، و"طرق آمنة"، و"عزب ذكية"، و"مجموعة السعادة"، و"أمن المناطق العمالية"، و"المدير في إسعادكم"، و"صوتك مسموع".

نتائج

واستمع سعادة اللواء علي غانم، إلى شرح يوّضح نتائج وإحصائيات قسم التسجيل المروري، والحملات المرورية التوعوية التي ينفذها المركز في منطقة اختصاصه، ونتائج قسم التسجيل الجنائي، والمناوبة العامة، وإسعاد المتعاملين، حيث قدم قسم إسعاد المتعاملين 4035 مُعاملة، منها 3887 مُعاملة ذكية خلال العام 2023.

الكوادر

كما واستمع سعادة اللواء علي غانم، إلى عرض يوضح سير عمل المورد البشري، ونسبة السعادة الوظيفية التي بلغت 99.9%، فيما أكد سعادته على أهمية تكثيف الجهود في جانب تأهيل القيادات في المركز والاستثمار الأمثل للمورد البشري.



جولة

وقام سعادة اللواء علي غانم، بجولة تفقدية للمركز شملت قسم التسجيل الجنائي، والمناوبة العامة، وإسعاد المتعاملين، والتسجيل المروري، والتوقيف، وتفقد المركبات التابعة للمركز، وقاعة الديلي بريف، ومختلف المرافق.





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