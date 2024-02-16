بعد قرار مبابي.. صلاح يدخل حسابات الخليفي والأخير يخطط لرد الصاع صاعين

تواصل وسائل الإعلام، التكهن بملامح المشروع الرياضي الجديد لباريس سان جيرمان، في ظل الضجة المثارة حول الرحيل الوشيك لكيليان مبابي نجم الفريق.

وأجمعت تقارير صحفية أن إدارة باريس بصدد استثمار الأموال التي يوفرها رحيل مبابي، في بناء مشروع جديد يرتكز على 3 صفقات، جناح سريع بديل لمبابي، ولاعب وسط دفاعي، وصانع ألعاب، وفي هذا الصدد، نشرت صحيفة "ليكيب" قائمة من الأسماء المرشحة، تتضمن محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر.

وأضافت أن الأولوية لدى الإدارة الباريسية لدعم الهجوم، ضم النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي، وأكدت تقارير أخرى أن باريس مستعد لدفع 130 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد أوسيمين، وأيضًا 175 مليون يورو لكسر عقد لياو مع ميلان.

وبخلاف المذكورين، تشمل قائمة الأسماء المرشحة لمشروع باريس، برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي، وليني يورو مدافع ليل، وبرونو جيمارايش لاعب نيوكاسل، وجوشوا كيميتش لاعب بايرن ميونخ، وعودة تشافي سيمونز المعار إلى لايبزيغ.

ويحاول ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، تقليص الخسائر المالية من وراء الرحيل الوشيك لمبابي، الذي أبلغ النادي الفرنسي بأنه سيرحل مجانًا في الصيف المقبل بعد نهاية عقده.

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن الخليفي تقدم بطلب غريب لمبابي، يتمثل في سداد جزء من مكافأة توقيع اللاعب لريال مدريد، إلى خزينة باريس سان جيرمان، مشيرة إلى أن النادي الفرنسي يستهدف من هذه الخطوة أن يكون المبلغ الإجمالي الذي يدخره أو يحصده، يعادل صفقة انتقال مبابي للميرنغي.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا السيناريو يبدو صعبًا، لكنه مطروح على طاولة المفاوضات بين مسؤولي باريس واللاعب في الفترة الحالية، موضحة إن إدارة باريس تعرف أن الفرصة ضئيلة بشأن قبول مبابي لهذا الحل، لكنها لا زالت تأمل موافقة اللاعب، حتى لا يتضرر النادي بالكامل قبل رحيله.

وتلوح في الأفق، معركة عنيفة خلف الكواليس، بين مبابي، وناصر الخليفي، بحسب

صحيفة "لوباريزيان"، التي قالت إن باريس لن يوفر 200 مليون يورو فقط من الرحيل الوشيك لمبابي بنهاية الموسم الجاري، بل ربما يصل المبلغ إلى 500 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة باريس تحاول خداع مبابي، وحرمانه من بعض المكافآت، في ظل رغبة باريس في العودة بقوة للوقوف على قدميه من الناحية الاقتصادية.

وزاد ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال، من الجدل المثار حول مبابي ورحيله عن باريس بنهاية الموسم الجاري.

وسئل أرتيتا في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: "هل ستكون مهتمًا بضم مبابي حتى إذا كنا نعرف أين سيذهب بعد باريس؟، ورد المدرب الإسباني ضاحكا: "هل تعلم بالفعل أين سيذهب؟ لاعب بقيمة مبابي يدفعنا بالطبع للنقاش حول إمكانية ضمه ولكن كما قلت يبدو أنه يسير في طريق مختلف، لكن لم لا نفكر في ضمه، فإذا أردنا أن نكون أفضل فريق فإننا بحاجة للتعاقد مع أفضل اللاعبين والمواهب".

وأوضح: "لم أناقش هذا الموضوع، لكن ربما يناقشه المدير الرياضي إيدو مع ملاك النادي، لا توجد مشاكل لدينا، فالجميع يريد اللعب لأرسنال، وعلى الأقل اللاعبون الذين نتفاوض معهم، بسبب تاريخ النادي وإنجازاته في الماضي".

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