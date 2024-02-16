الهلال الأحمر: الاحتلال يفرج عن طبيبين من طواقم مستشفى الأمل

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أفرجت، صباح اليوم الجمعة، عن الطبيبين جمال عياد ونافذ القرم من طواقم مستشفى الأمل التابع للجمعية في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت الجمعية بأن الاحتلال اعتقل الطبيبين عياد والقرم قبل أسبوع، خلال اقتحامه للمستشفى، فيما لا يزال 12 من طواقم الجمعية رهن الاعتقال منهم 7 تم إعتقالهم من مستشفى الأمل.

وفي سياق متصل، قالت الجمعية إن دبابات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت الطابق الثاني من المستشفى، ما تسبب بأضرار جسيمة في غرفتي تمريض، دون وقوع إصابات في صفوف الطواقم أو المرضى، مشيرةً إلى أن دبابات الاحتلال تتمركز عند بوابات المستشفى منذ أسبوعين وتمنع دخول أي معونات أو إمدادات لوجستية.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مستشفى الأمل، يوم الجمعة الماضي، واعتقلت 9 من طواقم الجمعية من بينهم أربعة أطباء، بالإضافة إلى 4 جرحى وخمسة من مرافقي المرضى. وحطمت بعض الأجهزة والمعدات والأثاث، واحتجزت الطواقم وحققت معهم واعتدت عليهم بالضرب والإهانة، ومنعت الطواقم ومرافقي المرضى من الشرب واستخدام الحمام لمدة 10 ساعات.

كما استولت قوات الاحتلال على أموال من الجمعية ومن الموظفين والمرضى والمرافقين ومقتنيات خاصة بهم، بالإضافة إلى أجهزة حاسوب وأجهزة الاتصال اللاسلكي الخاصة بالطواقم والتي تعتبر وسيلة الاتصال الوحيدة في ظل انقطاع الاتصالات في محافظة خان يونس منذ أكثر من شهر.

وجددت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني نداءها إلى المجتمع الدولي للضغط على سلطات الاحتلال من أجل الإفراج الفوري والحماية المستمرة لطواقمها العاملة في قطاع غزة.



