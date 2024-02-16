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قتيلان و4 إصابات بينها خطيرة في إطلاق نار في محطّة حافلات شرق أسدود

2/16/2024 7:08:12 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) أسدود/PNN- قُتل إسرائيليّان وأُصيب 4 آخرون بجراح بينها إصابات خطيرة، إثر إطلاق نار استهدفهم في محطّة حافلات، قرب "كريات ملاخي" شرق أسدود، اليوم الجمعة، في ما يُشتبه بأنها عمليّة.

وأشارت البيانات التي صدرت عن الطواقم الطبيّة الإسرائيلية، إلى أن 3 من بين المصابين الستّة، أُصيبوا بجراح خطيرة، فيما أصيب آخر بجراح حرجة، بينما أُصيب اثنان بجراح متوسطة؛ قبل أن تُقرّ وفاة اثنين منهما لاحقا.

ولفتت الشرطة على لسان الناطق باسمها، إلى أن هناك اشتباها بأن هناك شخصا آخر قد يكون قدّم المساعدة للمنفّذ، وتجري أعمال بحث لفحص ذلك. ووصل المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، يعقوب شبتاي، إلى مكان تنفيذ العملية.

في المقابل، ذكرت بلدية "كريات ملاخي" في بيان مقتضب، أنه "خلافا للشائعات، لا اشتباه بتواجد مخرّب في المنطقة".

وذكرت القناة الإسرائيلية 12، أن "جنديًّا حيَّد مُطلق النار" في المكان. وقالت إن المنفّذ وصل بسيّارة تحمل لوحة ترخيص إسرائيلية.

ولفتت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أنه تمّ العثور على بطاقة هوية في سيارة المنفذ، مضيفة أنها تشير إلى أنه من شعفاط في القدس المحتلة، ويجري حاليا التحقُّق من هويته.

وقال طاقم طبيّ إسرائيليّ إنه تلقي بلاغا "في تمام الساعة 12:38، عن وقوع عدد من المصابين بإطلاق نار، ويقوم مسعفون بتقديم العلاج الطبي لثلاثة مصابين إصاباتهم خطيرة"، قبل أن يؤكد ارتفاع عدد المصابين إلى 5، في حين أفادت تقارير بأن مصابا آخر قد وصل للمشفى بشكل ذاتيّ


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