الصحة العالمية: نحاول الوصول إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس

MENAFN - Palestine News Network ) جينيف/PNN- أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تحاول الوصول إلى مجمع ناصر الطبي جنوب قطاع غزة، بعد أن اقتحمته القوات الإسرائيلية يوم أمس.

وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية طارق جاساريفيتش: "لا يزال هناك مرضى مصابون بجراح خطيرة ومرضى داخل المستشفى"، مشددا على أن "هناك حاجة ملحة لتوصيل الوقود لضمان استمرار تقديم الخدمات المنقذة للحياة".

وأكد "أننا نحاول الوصول لأن الأشخاص الذين ما زالوا في مجمع ناصر الطبي يحتاجون إلى المساعدة".

وفي وقت سابق وصف الجيش الإسرائيلي عملية اقتحام المستشفى الواقع في خان يونس بأنها "دقيقة ومحدودة"، وقال إنها استندت إلى معلومات تفيد بأن "حماس" احتجزت رهائن في المستشفى، مع احتمال وجود بعض جثث الرهائن هناك.

وقال الجيش الإسرائيلي في وقت لاحق إنه "اعتقل أكثر من 20 من إرهابيي حماس الذين شاركوا في هجوم 7 أكتوبر داخل المجمع وعثر على أسلحة، بما في ذلك قذائف هاون وقنابل يدوية".

وأعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الجمعة، وفاة 3 مرضى في العناية المركزة بعد انقطاع الكهرباء عن مجمع ناصر الطبي، وناشدت المؤسسات الأممية سرعة التدخل لإنقاذ المرضى والطواقم "قبل فوات الأوان"، محذرة من احتمال وفاة 3 مرضى آخرين في العناية المركزة، و3 في حضانة الأطفال، نتيجة توقف الأوكسجين.



