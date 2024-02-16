الاحتلال يغلق مدخلي قرية دير نظام شمال رام الله
التاريخ
2/16/2024 7:08:11 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مدخلي قرية دير نظام، شمال رام الله.
وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أغلقت مدخلي القرية الجنوبي والشمالي، ومنعت المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها.
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