مقتل 3 إسرائيليين بجروح بالغة في إطلاق نار بكريات ملاخي

مقتل 3 إسرائيليين بجروح بالغة في إطلاق نار بكريات ملاخي
التاريخ
2/16/2024 7:07:28 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن الإسعاف الإسرائيلي مقتل 3 إسرائيليين في إطلاق نار على موقف للحافلات بكريات ملاخي شرق أسدود.
بدوره، قال مراسل الجزيرة إلياس كرام إن المفتش العام للشرطة الإسرائيلية يتوجه إلى موقع إطلاق النار في كريات ملاخي.
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