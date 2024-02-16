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مقتل 3 إسرائيليين بجروح بالغة في إطلاق نار بكريات ملاخي

2/16/2024 7:07:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن الإسعاف الإسرائيلي مقتل 3 إسرائيليين في إطلاق نار على موقف للحافلات بكريات ملاخي شرق أسدود.


بدوره، قال مراسل الجزيرة إلياس كرام إن المفتش العام للشرطة الإسرائيلية يتوجه إلى موقع إطلاق النار في كريات ملاخي.

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