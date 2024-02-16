الهلال الأحمر الفلسطيني: دبابات الاحتلال تقصف مستشفى الأمل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن دبابات الاحتلال الإسرائيلي قصفت الطابق الثاني لمستشفى الأمل بخان يونس جنوب قطاع غزة، مما تسبب بأضرار جسيمة جدا، دون وقوع إصابات في صفوف الطواقم أو المرضى.



وأضافت الجمعية في بيان أن دبابات الاحتلال تتمركز على بوابات المستشفى منذ أسبوعين وتمنع دخول أي معونات أو إمدادات طبية ولوجستية.



وأكد البيان أن قوات الاحتلال أفرجت صباح اليوم عن الطبيبين جمال عياد ونافذ القرم من طواقم مستشفى الأمل بعد 7 أيام من الاعتقال، في حين لا يزال 12 آخرون من طواقم الجمعية رهن الاعتقال، منهم 7 اعتقلوا داخل مستشفى الأمل.