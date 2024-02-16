Friday, 16 February 2024 03:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


موعد انحسار الأجواء الماطرة والباردة في المملكة

2/16/2024 7:07:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تستمر الأجواء الماطرة والباردة والغائمة جزئيا لغاية يوم الاثنين القادم وفق دائرة الارصاد الجوية.
وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية ان الأجواء خلال الـ 3 أيام القادمة ستكون باردة في أغلب المناطق، وغائمة جزئيا إلى غائمة احيانا مع هطول زخات من المطر في شمال ووسط المملكة قد تكون غزيرة احيانا في شمال المملكة، كما يمتد هطول المطر إلى أجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.
وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.













MENAFN16022024000208011052ID1107861068

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث