معرض (IPS) للعقار 2024 في دبي يكشف عن أبرز المتحدثين في مؤتمر آي بي إس

IPS Speakers

DUBAI, UAE, February 16, 2024 /EINPresswire / -- دبي، الإمارات العربية المتحدة (ARAB NEWSWIRE) كشف معرض (IPS) للعقار 2024 عن أبرز المتحدثين في مؤتمر آي بي إس، والذي يتم تنظيمه على هامش فعاليات الدورة العشرين من المعرض خلال الفترة من 27 إلى 29 فبراير الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، لمناقشة الموضوعات المختلفة وأحدث الاتجاهات وأبرز التحديات ذات الصلة بالقطاع العقاري.ويشارك إسماعيل الحمادي، الرئيس التنفيذي لشركة الرواد العقارية، في الجلسة الحوارية بعنوان "القدرة على تحمل تكاليف الإسكان وتأثير أسعار الفائدة المتزايدة: تحدي متزايد يواجه الشركات العقارية"، وتبحث الجلسة التي تديرها مانيكا داما، مديرة التطوير العقاري في شركة ديلويت، التحديات المتعلقة بالقدرة على تحمل تكاليف السكن في ظل ارتفاع أسعار الفائدة. وتشهد الجلسة مشاركة فاروق محمود، الرئيس العالمي الأسبق لاتحاد العقارات العالمي لعامي 2017، 2018، وريتشارد ويند، الرئيس التنفيذي لشركة بيتر هومز.وتدير سيلفيا الداوي، مؤسس شركة PROPOLOG جلسة حوارية بعنوان "رقمنة العقارات: مستقبل الاستثمار في تكنولوجيا العقارات" ويشارك فيها يوسف بطراوي، مؤسس ورئيس، شركة لاند ستيرلينج، والدكتور نور الدين السروجي، الرئيس التنفيذي لشركة HRE Properties Egypt، بهدف تسليط الضوء على أثر التحول الرقمي على صناعة العقارات.وفي جلسة حوارية تحت عنوان "تكنولوجيا المناخ والتكنولوجيا الخضراء من أجل استدامة القطاع العقاري: كيف يسهم الاستثمار في التكنولوجيا الجديدة في خلق مساكن ومدن أكثر استدامة"، يستعرض راجي حتر، الرئيس التنفيذي للاستدامة في أرامكس، خبراته وتجاربه حول أفضل الممارسات المؤسسية في الاستدامة.وينضم نيكولاس ماكلين، المدير العام لشركة CBRE في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومريم القبيسي، مؤسس شركة ريل القبيسي العقارية، إلى جلسة نقاشية حول "التنقل في المشهد المالي: استراتيجيات واتجاهات التمويل العقاري التجاري". يدير الجلسة أحمد إدجوف، الرئيس التنفيذي لشركة إدجوف العقارية IDIGOV ، لبحث الاستراتيجيات والاتجاهات المتطورة التي تشكل الجوانب المالية للعقارات التجارية.ويشارك آسيب رحمان الرئيس التنفيذي لشيروودز إنترناشيونال بروبيرتيز، في جلسة“البيانات الضخمة لتكنولوجيا العقارات: تحليلات البيانات وإعادة تشكيل القطاع العقاري". والتي يديرها أشيش جوجلاني، مدير المبيعات في REIDIN، لاستطلاع تأثير تحليلات البيانات على العقارات والبروبتيك.يعد مؤتمر IPS الذي يتم تنظيمه بالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، واحدًا من الأنشطة الرئيسية المصاحبة للمعرض ويجمع نخبة خبراء العقارات وكبار المسؤولين والممثلين من الهيئات الحكومية والمؤسسات الدولية، لتبادل المعارف والخبرات والرؤى والاطلاع على أحدث الاتجاهات والتقنيات المبتكرة وفرص الاستثمار في قطاع العقارات العالمي، بالإضافة إلى إمكانية طرح الأفكار وتبادلها مع مختلف شرائح المجتمع العقاري.-انتهى-للحصول على جدول أعمال المؤتمر التفصيلي، قم بزيارة:لمزيد من المعلومات عن المعرض والتسجيل، قم بزيارة:للتواصل:شيرين المسلميمدير العلاقات العامة الإعلامية00971526998032

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