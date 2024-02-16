الهطولات المطرية ترفع الموسم المطري إلى 63.6%

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت وزارة المياه والري -سلطة وادي الأردن ان المعدل السنوي طويل الأمد من الهطولات المطرية ارتفع حتى صباح اليوم الجمعة 16/2/2024 الى ما نسبته 63,6% من المعدل السنوي طويل الأمد والبالغ نحو 8,1 مليار متر مكعب سنويا .
وبينت الوزارة في بيان أن نسبة الهطول المطري من المعدل السنوي طويل الأمد في نفس التاريخ من العام الماضي كانت 71,8% وان كميات وارتفع التخزين الكلي في السدود الرئيسية الى 128 مليون متر مكعب بنسبة تخزين كلية 44,4% من طاقتها التخزينية البالغة 288,128 مليون م3 ،
واضافت ان اعلى كمية هطول سجلت في المفرق خلال 24 ساعة بلغت 12,8 ملم ، وشملت الهطولات المطرية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية معظم مناطق المملكة.
MENAFN16022024000208011052ID1107860924
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.