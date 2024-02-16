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الهطولات المطرية ترفع الموسم المطري إلى 63.6%

2/16/2024 6:10:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) ‎ الوكيل الإخباري- قالت وزارة المياه والري -سلطة وادي الأردن ان المعدل السنوي طويل الأمد من الهطولات المطرية ارتفع حتى صباح اليوم الجمعة 16/2/2024 الى ما نسبته 63,6% من المعدل السنوي طويل الأمد والبالغ نحو 8,1 مليار متر مكعب سنويا .

وبينت الوزارة في بيان أن نسبة الهطول المطري من المعدل السنوي طويل الأمد في نفس التاريخ من العام الماضي كانت 71,8% وان كميات وارتفع التخزين الكلي في السدود الرئيسية الى 128 مليون متر مكعب بنسبة تخزين كلية 44,4% من طاقتها التخزينية البالغة 288,128 مليون م3 ،

واضافت ان اعلى كمية هطول سجلت في المفرق خلال 24 ساعة بلغت 12,8 ملم ، وشملت الهطولات المطرية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية معظم مناطق المملكة.


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