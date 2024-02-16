الاحتلال يعيق وصول المصلين الى المسجد الأقصى

الاحتلال يعيق وصول المصلين الى المسجد الأقصى
التاريخ
2/16/2024 6:10:13 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
عززت قوات الاحتلال تواجدها ونشرت عدة حواجز في البلدة القديمة بالقدس قبيل صلاة الجمعة في المسجد الأقصى الشريف.
ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تفرض شرطة الاحتلال قيودا شديدة على وصول المصلين إلى المسجد المبارك لأداء صلاة الجمعة.
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