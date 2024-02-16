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الاحتلال يعيق وصول المصلين الى المسجد الأقصى

2/16/2024 6:10:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- عززت قوات الاحتلال تواجدها ونشرت عدة حواجز في البلدة القديمة بالقدس قبيل صلاة الجمعة في المسجد الأقصى الشريف.


ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تفرض شرطة الاحتلال قيودا شديدة على وصول المصلين إلى المسجد المبارك لأداء صلاة الجمعة.


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